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Как вычислить "перекупа" и скручивание пробега при покупке автомобиля

4:33
Авто

В ряде стран предусмотрено уголовное наказание за манипуляции с реальными показателями пробега автомобилей. В российском законодательстве отсутствует такая норма, что открывает возможность для проведения данной процедуры любым желающим. Как выявить фальсификацию пробега на подержанном автомобиле, какие признаки могут указывать на обман, и как проверить показания одометра?

Как вычислить "перекупа" и скручивание пробега при покупке автомобиля
Фото: Wikipedia by Masi27185 is licensed under CC BY-SA 3.0

Фальсификация пробега позволяет нечестным продавцам продавать подержанные автомобили по более высокой цене, скрывая возможные проблемы с двигателем и другими ключевыми узлами транспортного средства.

Обычно автомобиль проезжает от 15 000 до 20 000 километров в год. Таким образом, автомобиль, выпущенный три года назад, должен иметь примерно от 60 000 до 90 000 километров пробега. Важно уточнить у владельца условия эксплуатации, сопоставить их с данными статистики и получить точное значение пробега.

Если пробег значительно ниже ожидаемого, следует более внимательно рассмотреть автомобиль, возможно, продавец пытается скрыть действительный пробег, искажая его цифры.

Существуют различные типы одометров: механические, электромеханические и электронные. Механический спидометр можно откорректировать довольно легко, используя обычную электродрель для перемотки цифр назад. Это можно сделать после снятия троса спидометра с коробки передач или снятия приборной панели вручную.

Для определения вмешательства стоит внимательно рассмотреть цифры. В случае отсутствия манипуляций они должны быть ровно расположены на одном уровне. На тросе спидометра не должно быть следов откручивания, и также не должно быть признаков снятия приборов.

Электромеханические спидометры можно скорректировать с использованием отвертки, и состояние приборной панели также может указать на вмешательство.

Наиболее надежными являются электронные механизмы. Взломать эту систему сложно, но определить, подвергались ли коррекции показатели на электронном спидометре, часто может сделать только специалист. Для манипуляций с электронной системой необходимо подключение к блоку управления через диагностический разъем с использованием специальных программ. Компьютерная диагностика может выявить признаки вмешательства.

Расхождения показателей также могут быть выявлены в технической документации. При наличии сервисной книжки можно легко определить настоящий пробег. В случае отсутствия книжки следует обратиться в официальный сервисный центр для получения необходимой информации.

Паспорт транспортного средства также может помочь в подсчете реального пробега. Необходимо сравнить дату выпуска с средним количеством пробега в год. Расхождения, превышающие 50 000 километров, следует рассматривать как тревожный сигнал.

Пробег также указывается в диагностической карте при прохождении технического осмотра. Следует обратить внимание на цифры в документе, так как они могут содержать важную информацию.

Автомобили, произведенные в США, можно проверить на сайтах Autocheck и CarFax, используя номер VIN. Проверка VIN в Интернете также может быть полезной, если автомобиль обслуживался в крупном автосервисе, и информация о нем сохранена в базе данных.

Косвенные признаки могут помочь установить факт манипуляций:

Состояние салона

Сильные следы износа при невеликом пробеге могут свидетельствовать о попытке обмана. Потертый руль, изношенные кнопки, большой износ педалей и рукояток переключения передач, а также старая, потертая обивка сидений — явные признаки несоответствия сроку эксплуатации.

Двери

Если автомобиль использовался в такси, износ водительской двери будет заметно отличаться от пассажирской. Нужно проверить двери на люфт, износ замков и провисание.

Оптика

Потускнения и следы свежей полировки должны соответствовать заявленному сроку эксплуатации.
Новые детали на сравнительно новом автомобиле с небольшим пробегом могут вызвать подозрение.

Факт манипуляций можно достоверно установить в автосервисе, где специалисты оценят состояние деталей и проведут диагностику электронных систем.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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