Автомеханики назвали самую выгодную в использовании коробку передач

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Один из аргументов в пользу выбора автомобиля с механической коробкой передач заключается в том, что ремонт автоматической коробки передач (АКПП) дороже и сложнее. Для понимания, почему ремонт автоматической коробки обходится в большие средства, давайте рассмотрим особенности этого процесса по сравнению с ремонтом автомобилей с механической коробкой передач (МКПП).

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Чтобы выяснить, почему ремонт автоматической коробки более сложен и дорог, давайте вспомним различия между этими типами коробок передач. Коробка передач в автомобиле выполняет функцию управления крутящим моментом и частотой вращения валов. Существует несколько видов коробок передач, таких как механические, автоматические, вариаторные и комбинированные. Давайте подробнее остановимся на двух наиболее распространенных типах — механической и автоматической.

Механическая коробка передач представляет собой многоступенчатый цилиндрический редуктор с 4-6 ступенями. Переключение производится вручную с помощью зубчатых шестеренок. Такие коробки бывают двухвальными для переднеприводных автомобилей и трехвальными для грузовых и легковых автомобилей с передним и задним приводом. Механическая коробка имеет легкую конструкцию и относительно низкие издержки производства, что делает ремонт более доступным и менее сложным.

Автоматическая коробка передач включает гидротрансформатор, планетарный редуктор и гидравлическую систему управления. Передача момента происходит с использованием трансмиссионного масла, и переключение происходит автоматически без участия водителя. Высокие затраты на ремонт АКПП обусловлены сложной конструкцией и трудностью выполнения ремонтных работ.

Признаки неисправности АКПП могут включать в себя появление металлической стружки в масле из-за износа планетарной передачи, пробуксовки и толчки из-за поломки гидроблока, а также потеки масла, указывающие на износ фрикциона гидротрансформатора. Блок управления также может вызывать проблемы, такие как неправильный выбор оборотов. Дребезжание на низких оборотах, звуки, напоминающие вой сирены, могут свидетельствовать о выходе из строя гидротрансформатора. Также отсутствие магистрального давления и толчок при переключении передач могут указывать на неисправность гидротрансформатора.