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Хитрости при покупке автомобиля: советы автоэкспертов

2:35
Авто

Прежде всего необходимо определить требования к будущему автомобилю, такие как комплектация, технические характеристики, особенности и возможно, цвет кузова. Важно решить, где можно сэкономить при покупке автомобиля. Также следует установить доступную на текущий момент ценовую категорию для автомобиля. Четкое представление поможет отсеивать неподходящие варианты и избегать дорогостоящих предложений продавцов.

Хитрости при покупке автомобиля: советы автоэкспертов
Фото: ru.freepik.com

При выборе нового автомобиля у официального дилера рекомендуется посетить несколько салонов, провести тест-драйв понравившихся моделей и узнать о возможных акциях и вариантах покупки. Менеджеры салона также могут предложить сопутствующие услуги, такие как страховка КАСКО или дополнительный функционал, от которых можно отказаться в целях экономии.

После выбора подходящих вариантов открытое сравнение предложений различных дилеров станет дополнительным стимулом для менеджеров. Конкуренция среди автосалонов может играть на руку покупателям, поскольку высока вероятность получения дополнительных скидок и бонусов от реального клиента.

Также стоит рассмотреть использование лизинга или автокредита, так как салоны предлагают специальные программы для клиентов. При этом необходимо провести скрупулезный расчет возможной выгоды, сравнив предложения различных дилеров и компаний.

Преимущества программы трейд-ин, предлагаемой большинством производителей, включают возможность получения выгодного предложения на новый автомобиль при сдаче старого. Также важно помнить, что торговаться всегда уместно, будь то при покупке у частного лица или в салоне.

Приобретая автомобиль с рук, необходимо учесть, что реальная стоимость машины в среднем может быть на 10-15% ниже заявленной. Тщательная оценка технического состояния транспортного средства важна, чтобы избежать серьезных неисправностей, которые могут привести к дополнительным расходам на ремонт. Мелкие дефекты, такие как сколы, царапины и следы коррозии, могут быть использованы для уменьшения стоимости.

В заключение, стоит отметить, что на рынке продаж автомобилей наблюдается сезонность, и приобретение нового автомобиля в декабре-январе может быть чуть выгоднее. Менеджеры салонов также часто готовы предоставить заманчивые скидки в конце отчетных периодов, стремясь достичь плана продаж.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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