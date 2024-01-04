Водителям рассказали все тонкости оформления автомобиля при покупке

3:14 Your browser does not support the audio element. Авто

Приобретение автомобиля с пробегом или нового авто из салона несет в себе не только радость, но и весьма тщательный процесс его регистрации. Важно уточнить, что оформление нового и подержанного автомобиля предполагает два различных, хотя и схожих по сути, процесса.

Фото: ru.freepik.com

Первым шагом следует проверить соответствие автомобиля всем предъявляемым требованиям, работоспособность всех систем и узлов, а также изучить историю использования машины. Детали предстоящей сделки, включая стоимость автомобиля, также требуется обсудить заранее.

Процедура оформления включает следующие этапы:

Заключение договора купли-продажи или оформление генеральной доверенности.

Договор купли-продажи составляется в трех экземплярах: один для покупателя, второй для продавца, и третий передается в ГИБДД. В нем содержится вся необходимая информация, включая дату, личные данные сторон, информацию об автомобиле, цену и прочее.

Генеральная доверенность остается у продавца, передавая права на пользование автомобилем. Владелец по СТС может отозвать доверенность или потребовать деньги при продаже. Обычно используется для упрощения процесса покупки-продажи.

Указание своих данных в ПТС автомобиля, с последующей пропиской даты покупки и подписями обеих сторон. При участии юридического лица требуется печать организации.

Передача денег, ключей, автомобиля и документации. Рекомендуется использовать безналичный расчет, особенно при наличии генеральной доверенности, для фиксации факта оплаты и обеспечения безопасности покупателя. Важно получить ПТС, СТС, два экземпляра договора купли-продажи или генеральную доверенность.

Прохождение техосмотра и оформление страхового полиса ОСАГО в течение 10 дней с момента покупки. Техосмотр необходим для страхования, при наличии паспорта владельца, ПТС, СТС, диагностической карты и водительских удостоверений всех участников.

Регистрация автомобиля в ГИБДД в течение 10 дней после подписания документов, с уплатой госпошлины. После этой процедуры автомобиль официально переходит в собственность покупателя.

Выбрав подходящий автомобиль, следует осмотреть его на предмет дефектов и затем приступить к оформлению нового автомобиля: