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Водителям рассказали все тонкости оформления автомобиля при покупке

3:14
Авто

Приобретение автомобиля с пробегом или нового авто из салона несет в себе не только радость, но и весьма тщательный процесс его регистрации. Важно уточнить, что оформление нового и подержанного автомобиля предполагает два различных, хотя и схожих по сути, процесса.

Водителям рассказали все тонкости оформления автомобиля при покупке
Фото: ru.freepik.com

Первым шагом следует проверить соответствие автомобиля всем предъявляемым требованиям, работоспособность всех систем и узлов, а также изучить историю использования машины. Детали предстоящей сделки, включая стоимость автомобиля, также требуется обсудить заранее.

Процедура оформления включает следующие этапы:

  • Заключение договора купли-продажи или оформление генеральной доверенности.

Договор купли-продажи составляется в трех экземплярах: один для покупателя, второй для продавца, и третий передается в ГИБДД. В нем содержится вся необходимая информация, включая дату, личные данные сторон, информацию об автомобиле, цену и прочее.

Генеральная доверенность остается у продавца, передавая права на пользование автомобилем. Владелец по СТС может отозвать доверенность или потребовать деньги при продаже. Обычно используется для упрощения процесса покупки-продажи.

  • Указание своих данных в ПТС автомобиля, с последующей пропиской даты покупки и подписями обеих сторон. При участии юридического лица требуется печать организации.
  • Передача денег, ключей, автомобиля и документации. Рекомендуется использовать безналичный расчет, особенно при наличии генеральной доверенности, для фиксации факта оплаты и обеспечения безопасности покупателя. Важно получить ПТС, СТС, два экземпляра договора купли-продажи или генеральную доверенность.
  • Прохождение техосмотра и оформление страхового полиса ОСАГО в течение 10 дней с момента покупки. Техосмотр необходим для страхования, при наличии паспорта владельца, ПТС, СТС, диагностической карты и водительских удостоверений всех участников.
  • Регистрация автомобиля в ГИБДД в течение 10 дней после подписания документов, с уплатой госпошлины. После этой процедуры автомобиль официально переходит в собственность покупателя.

Выбрав подходящий автомобиль, следует осмотреть его на предмет дефектов и затем приступить к оформлению нового автомобиля:

  • Заключение договора купли-продажи в трех экземплярах, передача ключей, автомобиля и ПТС. Первый экземпляр остается у покупателя, второй у салона, третий передается в ГИБДД для регистрации.
  • Оформление полиса ОСАГО без проведения техосмотра в течение 3 лет с момента выпуска нового автомобиля. Страхование проводится при наличии ПТС, паспорта и водительского удостоверения всех водителей.
  • Регистрация нового автомобиля в ГИБДД, предоставление заявления для получения регистрационных знаков, изменения данных в ПТС и СТС.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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