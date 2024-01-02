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"За рулем": найдены ТОП-5 нововведений для российских водителей в 2024 году

2:01
Авто

В 2024 году для российских водителей вступают в силу несколько нововведений, охватывающих различные аспекты водительской жизни. Первым изменением является обновление штрафов ГИБДД, включая возвращение штрафа за среднюю скорость и возможное увеличение штрафа за шумный автомобиль с 500 до 5000 рублей.

"За рулем": найдены ТОП-5 нововведений для российских водителей в 2024 году
Фото: Яндекс Дзен

Второе нововведение связано с порядком установки дорожных камер фото и видеофиксации нарушений ПДД. С 1 сентября 2024 года зоны контроля камеры не должны начинаться ближе чем 150-300 метров после предупреждающей таблички, а в населенных пунктах — не ближе чем через 100 метров после таблички.

Третье изменение касается полисов ОСАГО. С 2 марта 2024 года водители смогут приобретать краткосрочные полисы ОСАГО сроком от одного дня до трех месяцев, и страховые компании обещают, что они будут более доступны по цене, чем годовые полисы.

Четвертое новшество связано с правилами постановки автомобилей на учет при купле-продаже. Теперь полис ОСАГО хотят исключить из документов, необходимых для регистрации. Также предыдущие владельцы могут снимать свои автомобили с учета в тот же день при условии оформления договора купли-продажи через Госуслуги или у нотариуса.

Пятое нововведение связано с водительскими удостоверениями. С 1 апреля вступают в силу обновленные правила получения и замены водительских удостоверений. Например, при обмене иностранного водительского удостоверения категорий M, A, B, а также прав категории A1 и B1 на российские права, водителям больше не потребуется сдавать экзамен по вождению. Достаточно будет пройти медкомиссию, оплатить госпошлину и сдать теоретический экзамен на знание ПДД.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Игорь Моржаретто
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