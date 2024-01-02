ГИБДД начала штрафовать водителей за двойные стекла

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Многие автолюбители, предпочитающие тонировку, устанавливают так называемые двойные стекла. В теории эти устройства позволяют скрыть тонировку передних стекол от внимания сотрудников ДПС и избежать наложения штрафов.

Фото: openverse.org by jessicafm is licensed under CC BY 2.0.

Однако на практике ситуация обстоит наоборот. Представитель ГИБДД рассказал порталу njcar.ru о том, что за подобные "улучшения" могут следовать не только штрафы, но и снятие автомобиля с регистрационного учета.

В ГИБДД напомнили, что на двойные стекла распространяется статья 12.5 Кодекса административных правонарушений, которая формулируется как "Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена".

Иными словами, использование автомобиля с неоригинальным оборудованием, создающим угрозу безопасности дорожного движения, является недопустимым.

На текущий момент за использование таких двойных стекол сотрудники ДПС сначала выписывают штраф в размере 500 рублей за тонировку, не соответствующую стандартам ГОСТа, и еще 500 рублей за присутствие неоригинального оборудования, не зарегистрированного в ГИБДД.

У владельца автомобиля есть 10 дней на устранение нарушений. В случае, если водитель не уберет тюнинг и не предоставит автомобиль для проверки, его транспортное средство будет снято с регистрации, что означает полный запрет на его использование.