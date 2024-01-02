Пять типов неисправностей автомобиля, с которыми категорически не хотят связываться автосервисы

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Эксперты портала njcar.ru выявили ряд технических проблем в автомобилях, которые вызывают нежелание автосервисов их устранять. В этом случае дело заключается в том, что определенные виды ремонтных работ не являются прибыльными для станций техобслуживания.

Фото: unsplash. com by Igor Ovsyannykov igorovsyannykov is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Мастера могут отказываться от проведения ремонта, предлагать полную замену определенных узлов новыми или повышать стоимость восстановительных процедур из-за необходимости использования большого количества запасных частей.

Такой подход объясняется тем, что оплата за ремонт осуществляется по нормочасам, что делает мастеров на сервисах малозаинтересованными в выполнении работ, таких как, например, шприцевание и смазка деталей. Например, у внедорожника Toyota Land Cruiser с рамной конструкцией кузова предусмотрено несколько десятков точек для смазки.

Этот вид работ оценивается недорого, но считается грязным и неэффективным с учетом современных стандартов оплаты труда.

Кроме того, мастера стараются избегать ремонта светодиодной оптики, предлагая вместо этого покупку нового элемента, который часто имеет высокую стоимость. Тем не менее блок управления LED-фарами может быть восстановлен путем разборки корпуса и перепайки неисправных элементов.

Например, стоимость фары для Audi превышает 100 тысяч рублей, в то время как ремонт в неофициальном сервисе обходится примерно в 5 тысяч рублей.

Также замена привода ГРМ на старых премиальных автомобилях считается нежелательной работой для автосервисов, поскольку она требует демонтажа множества узлов и агрегатов.

"Блуждающие" неисправности также не приветствуются на автосервисах, так как их сложно диагностировать.

Кроме того, мастера с неохотой берутся за ремонт редких автомобилей, таких как Volkswagen Phaeton или купе Mazda RX-8 с необычным роторным двигателем.