Пять типов неисправностей автомобиля, с которыми категорически не хотят связываться автосервисы

Эксперты портала njcar.ru выявили ряд технических проблем в автомобилях, которые вызывают нежелание автосервисов их устранять. В этом случае дело заключается в том, что определенные виды ремонтных работ не являются прибыльными для станций техобслуживания.
Мастера могут отказываться от проведения ремонта, предлагать полную замену определенных узлов новыми или повышать стоимость восстановительных процедур из-за необходимости использования большого количества запасных частей.
Такой подход объясняется тем, что оплата за ремонт осуществляется по нормочасам, что делает мастеров на сервисах малозаинтересованными в выполнении работ, таких как, например, шприцевание и смазка деталей. Например, у внедорожника Toyota Land Cruiser с рамной конструкцией кузова предусмотрено несколько десятков точек для смазки.
Этот вид работ оценивается недорого, но считается грязным и неэффективным с учетом современных стандартов оплаты труда.
Кроме того, мастера стараются избегать ремонта светодиодной оптики, предлагая вместо этого покупку нового элемента, который часто имеет высокую стоимость. Тем не менее блок управления LED-фарами может быть восстановлен путем разборки корпуса и перепайки неисправных элементов.
Например, стоимость фары для Audi превышает 100 тысяч рублей, в то время как ремонт в неофициальном сервисе обходится примерно в 5 тысяч рублей.
Также замена привода ГРМ на старых премиальных автомобилях считается нежелательной работой для автосервисов, поскольку она требует демонтажа множества узлов и агрегатов.
"Блуждающие" неисправности также не приветствуются на автосервисах, так как их сложно диагностировать.
Кроме того, мастера с неохотой берутся за ремонт редких автомобилей, таких как Volkswagen Phaeton или купе Mazda RX-8 с необычным роторным двигателем.
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