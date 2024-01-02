Пять самых хитрых способов развода ГИБДД при проверке на дороге

2:45 Your browser does not support the audio element. Авто

Несмотря на широкое распространение автоматических систем фото и видеофиксации нарушений Правил Дорожного Движения (ПДД) на наших дорогах, оценка работы сотрудников ГИБДД через выполнение планов по составлению протоколов остается актуальной.

Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Портал njcar. ru выделил пять изощренных методов обмана автомобилистов со стороны полицейских.

Даже если вы уверены, что хорошо знаете Правила Дорожного Движения и не собираетесь их нарушать, не стоит полагаться на то, что вы защищены от возможных штрафов. В последнее время случаи "развода" водителей на предполагаемое несоблюдение правил проезда пешеходов на "зебре" стали более распространенными.

Согласно пункту 14.1 ПДД, "водитель транспортного средства обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим или уже находящимся на проезжей части". За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере 1500 рублей.

Такой подход применяется также в зонах, где действует знак 5.21 "жилая зона", где автомобилистам необходимо уступать дорогу всем пешеходам на проезжей части без исключения.

Еще одним моментом, вызывающим разнообразные трактовки сотрудниками ДПС, является сценарий, когда два полицейских автомобиля размещаются на значительном расстоянии друг от друга на трассе. Полицейские во втором автомобиле останавливают водителя, уведомляя его о предполагаемом нарушении, например, выезде на встречную полосу через сплошную линию разметки, что нарушает пункт 9.2 ПДД.

Инспектор может взаимодействовать с коллегами по рации, утверждая, что ваш автомобиль нарушил правила. Это может привести к серьезным последствиям: наложение штрафа в размере 5000 рублей или временное лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Еще одна ситуация с претензиями от ГИБДД возникает, когда водителю требуется перестроиться по правилам, но дорожная ситуация не позволяет ему уступить дорогу автомобилю с включенными мигалкой и сиреной из-за загруженности всех полос движения.

В лучшем случае нарушителя ожидает штраф в 500 рублей, а в худшем — временное лишение прав от одного до трех месяцев.

И, наконец, самые нахальные инспекторы могут использовать специально подготовленные мундштуки (с каплей алкоголя) при проведении алкотеста. В таком случае результат всегда будет выше установленной нормы, что влечет за собой гарантированное лишение прав.