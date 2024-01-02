Почему россияне перестали ставить дефлекторы на окна автомобилей

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Раньше многие водители в России устанавливали дефлекторы на окна своих автомобилей. Некоторые прибегали к этому тюнингу, чтобы улучшить внешний вид своего транспорта, в то время как другие видели в этом практическую пользу. Представитель ГИБДД поделился информацией о том, почему сейчас россияне перестали использовать дефлекторы, и почему за такой тюнинг теперь грозит лишение прав.

Фото: Openverse by AhmadElq is licensed under CC BY-SA 4.0

Действительно, дефлекторы на окнах обладают своими преимуществами, надежно защищая салон автомобиля от влаги и грязи при частично открытых окнах.

Однако есть и некоторые недостатки. Во-первых, при проектировании автомобиля производители не предусматривают установку этих аксессуаров на кузов. В результате установки дефлекторов теряется аэродинамика автомобиля, задуманная разработчиками. Кроме того, сопротивление воздушным потокам на авто с дефлекторами возрастает, что может вызвать неприятные шумы в салоне автомобиля.

В ГИБДД подчеркнули, что основным недостатком установки дефлекторов на окна автомобиля является то, что такая практика нарушает законодательство. При использовании несертифицированных производителем дефлекторов сотрудник ДПС вправе наложить штраф в размере 500 рублей, согласно статье 12.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. В случае повторного нарушения водителя могут оштрафовать в соответствии со статьей 12.1 КоАП, что влечет штраф в размере 5 тысяч рублей или даже лишение водительского удостоверения на период от 1 до 3 месяцев. Кроме того, у владельца вполне могут возникнуть трудности при прохождении очередного технического осмотра.