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Эксперты рассказали, как понять, что ваше сцепление неисправно

2:16
Авто

Сцепление автомобиля часто становится причиной неисправностей и поломок транспортных средств, так как оно передает крутящий момент от двигателя к коробке передач. Оно также прерывает поток мощности, обеспечивая переключение передач.

Эксперты рассказали, как понять, что ваше сцепление неисправно
Фото: Wikipedia by Masi27185 is licensed under CC BY-SA 3.0

Поломка сцепления может возникнуть после пробега от 90 до 130 тысяч километров, даже при наличии надежного механизма. Раннее выявление признаков неисправности сцепления позволяет своевременно предпринять меры. Понимание причин неисправности сцепления помогает избежать появления признаков и общей поломки.

Признаки неисправности сцепления заметны опытному водителю по изменениям в работе автомобиля. Хотя механизм сцепления довольно прост, его неисправность не останется незамеченной.

Важно знать все признаки неисправности сцепления, чтобы предотвратить серьезные поломки и своевременно принять меры. Среди них:

  • Рывки при нажатии на педаль или вибрация в отпущенном состоянии указывают на проблемы с нажимным или ведомым диском.
  • Проблемы с переключением скорости или скрипом при переключении свидетельствуют о проблемах с приводом сцепления или дисками.
  • Буксовка вызвана проблемами с приводом сцепления или дисками.
  • Шум при отпускании педали указывает на поломку выжимного подшипника.

На автомобилях с автоматической коробкой передач, признаками неисправности сцепления могут быть удары и рывки во время переключения передач.

Постоянный старт на высоких оборотах и езда с нажатой педалью сцепления могут привести к неизбежной поломке. Важно правильно трогаться с места и не удерживать педаль при движении.

Естественный износ дисков сцепления является одной из основных причин неисправности сцепления в автомобиле.

К основным неисправностям сцепления можно отнести изнашивание поверхности маховика, повреждение ведомого диска, неисправность выжимного подшипника, проблемы с тросом привода, поломку датчика электронного привода и другие. Поэтому важно провести диагностику или ремонт в автосервисе для точного определения причины поломки сцепления.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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