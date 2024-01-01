ГИБДД начала проводить массовый рейд по выявлению пьяных водителей

0:53 Your browser does not support the audio element. Авто

В период новогодних праздников Госавтоинспекция усилила меры контроля на дорогах, вводя дополнительные наряды ДПС. Организованы массовые проверки и специальные операции с приоритетом на выявление нетрезвых автовладельцев.

Главной задачей ГИБДД остается профилактика аварий, вызванных влиянием алкоголя на водителей. В последние годы отмечается снижение числа ДТП с участием пьяных водителей. За 11 месяцев предыдущего года количество подобных инцидентов сократилось на 9,9%.

Автоинспекция призывает граждан проявлять сознательность и сообщать о неадекватном поведении других водителей. Сотрудники ГИБДД готовы проводить массовые проверки для обеспечения безопасности на дорогах в праздничный период.