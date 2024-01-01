На практике отсутствует закрепленное законом конкретное расстояние, на котором водитель должен остановиться после сигнала инспектора ДПС. Правила дорожного движения и другие нормативные акты не предоставляют четких указаний в этом вопросе. Тем не менее, реальная ситуация на дороге может быть сложной.
Фото: Openverse by Wholesale of Void is licensed under CC BY-NC-SA 2.0
Основные моменты, которые важно учитывать:
Законные требования инспектора ДПС: Водитель должен остановиться в указанном полицейским месте согласно Правилам дорожного движения (п. 6.11). Однако следование этим требованиям не всегда возможно без создания заторов или аварий.
Видимость для инспектора: Остановившееся авто должно оставаться в поле зрения полицейского, что может быть в 5 или 20 метрах от него. Важно, чтобы машина не исчезала из виду, чтобы избежать недопониманий и наказаний.
Штрафы и наказания: Несоблюдение законных требований инспектора может привести к различным наказаниям, включая штрафы до 4000 рублей и временное лишение прав. В случае непонимания кому предназначен сигнал, зафиксированное нарушение может повлечь штраф в размере 800 рублей.
Запрет на движение задним ходом: Движение задним ходом на определенных участках дорог запрещено. Использование заднего хода в сторону инспектора ДПС может привести к штрафу от 500 до 2500 рублей.
Действия инспектора ДПС: Инспектор обязан подойти к водителю, представиться и объявить причину остановки. Он не имеет права удерживать водителя на дороге в течение продолжительного времени.
Важно помнить об этих моментах и соблюдать требования Правил дорожного движения в ситуации остановки по требованию инспектора ДПС.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ