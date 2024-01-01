В ГИБДД объяснили, на каком расстоянии от полицейского обязан останавливаться водитель

На практике отсутствует закрепленное законом конкретное расстояние, на котором водитель должен остановиться после сигнала инспектора ДПС. Правила дорожного движения и другие нормативные акты не предоставляют четких указаний в этом вопросе. Тем не менее, реальная ситуация на дороге может быть сложной.

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Основные моменты, которые важно учитывать:

Законные требования инспектора ДПС : Водитель должен остановиться в указанном полицейским месте согласно Правилам дорожного движения (п. 6.11). Однако следование этим требованиям не всегда возможно без создания заторов или аварий.

: Водитель должен остановиться в указанном полицейским месте согласно Правилам дорожного движения (п. 6.11). Однако следование этим требованиям не всегда возможно без создания заторов или аварий. Видимость для инспектора : Остановившееся авто должно оставаться в поле зрения полицейского, что может быть в 5 или 20 метрах от него. Важно, чтобы машина не исчезала из виду, чтобы избежать недопониманий и наказаний.

: Остановившееся авто должно оставаться в поле зрения полицейского, что может быть в 5 или 20 метрах от него. Важно, чтобы машина не исчезала из виду, чтобы избежать недопониманий и наказаний. Штрафы и наказания : Несоблюдение законных требований инспектора может привести к различным наказаниям, включая штрафы до 4000 рублей и временное лишение прав. В случае непонимания кому предназначен сигнал, зафиксированное нарушение может повлечь штраф в размере 800 рублей.

: Несоблюдение законных требований инспектора может привести к различным наказаниям, включая штрафы до 4000 рублей и временное лишение прав. В случае непонимания кому предназначен сигнал, зафиксированное нарушение может повлечь штраф в размере 800 рублей. Запрет на движение задним ходом : Движение задним ходом на определенных участках дорог запрещено. Использование заднего хода в сторону инспектора ДПС может привести к штрафу от 500 до 2500 рублей.

: Движение задним ходом на определенных участках дорог запрещено. Использование заднего хода в сторону инспектора ДПС может привести к штрафу от 500 до 2500 рублей. Действия инспектора ДПС: Инспектор обязан подойти к водителю, представиться и объявить причину остановки. Он не имеет права удерживать водителя на дороге в течение продолжительного времени.

Важно помнить об этих моментах и соблюдать требования Правил дорожного движения в ситуации остановки по требованию инспектора ДПС.