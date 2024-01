На практике отсутствует закрепленное законом конкретное расстояние, на котором водитель должен остановиться после сигнала инспектора ДПС. Правила дорожного движения и другие нормативные акты не предоставляют четких указаний в этом вопросе. Тем не менее, реальная ситуация на дороге может быть сложной.

Фото: Openverse by Wholesale of Void is licensed under CC BY-NC-SA 2.0