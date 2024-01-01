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В ГИБДД объяснили, на каком расстоянии от полицейского обязан останавливаться водитель

Авто

На практике отсутствует закрепленное законом конкретное расстояние, на котором водитель должен остановиться после сигнала инспектора ДПС. Правила дорожного движения и другие нормативные акты не предоставляют четких указаний в этом вопросе. Тем не менее, реальная ситуация на дороге может быть сложной.

В ГИБДД объяснили, на каком расстоянии от полицейского обязан останавливаться водитель
Фото: Openverse by Wholesale of Void is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Основные моменты, которые важно учитывать:

  • Законные требования инспектора ДПС: Водитель должен остановиться в указанном полицейским месте согласно Правилам дорожного движения (п. 6.11). Однако следование этим требованиям не всегда возможно без создания заторов или аварий.
  • Видимость для инспектора: Остановившееся авто должно оставаться в поле зрения полицейского, что может быть в 5 или 20 метрах от него. Важно, чтобы машина не исчезала из виду, чтобы избежать недопониманий и наказаний.
  • Штрафы и наказания: Несоблюдение законных требований инспектора может привести к различным наказаниям, включая штрафы до 4000 рублей и временное лишение прав. В случае непонимания кому предназначен сигнал, зафиксированное нарушение может повлечь штраф в размере 800 рублей.
  • Запрет на движение задним ходом: Движение задним ходом на определенных участках дорог запрещено. Использование заднего хода в сторону инспектора ДПС может привести к штрафу от 500 до 2500 рублей.
  • Действия инспектора ДПС: Инспектор обязан подойти к водителю, представиться и объявить причину остановки. Он не имеет права удерживать водителя на дороге в течение продолжительного времени.

Важно помнить об этих моментах и соблюдать требования Правил дорожного движения в ситуации остановки по требованию инспектора ДПС.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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