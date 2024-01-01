В ГИБДД рассказали, что начали массово лишать прав из-за обгона автобуса

1:27 Your browser does not support the audio element. Авто

Сотрудники ДПС в крупных российских городах ужесточили контроль за соблюдением Правил дорожного движения при обгонах или объездах автобусов, особенно на узких улицах в жилых районах.

Фото: Wikipedia by Mos.ru is licensed under CC BY 4.0

На остановках общественного транспорта, где отсутствуют карманы для остановки, водители, вынужденные обгонять автобусы, сталкиваются с увеличением штрафов и случаев временного лишения водительских прав. Нарушения, связанные с объездом автобусов, подпадают под часть 4 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях, что может привести к штрафам и временному лишению прав.

Организация остановок общественного транспорта, не соответствующая Правилам дорожного движения, создает дополнительные трудности для водителей. Например, в местах, где невозможно создать "карманы" для заезда автобусов, водителям часто приходится выбирать между нарушением правил и блокировкой дороги.

Эксперты обращают внимание на несоответствие организации остановок с пунктом 12.4 Правил дорожного движения, который запрещает останавливаться в местах, где отсутствует достаточное расстояние между транспортными средствами и сплошной разметкой. Ужесточение контроля среди водителей может привести к увеличению случаев обращения в суд и временного лишения водительских прав.