В России изменятся правила проведения экзаменов на права

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С 1 апреля 2024 года начнут действовать новые правила проведения экзаменов на получение водительских прав и выдачи разрешений на управление транспортными средствами. Эти изменения были утверждены соответствующим постановлением правительства России.

Фото: Wikipedia by «Переславская неделя» / Ю. Н. Частов is licensed under CC-BY-SA 3.0

В соответствии с документом, необходимо утвердить предложенные изменения, касающиеся процедуры экзаменов на вождение и выдачи водительских удостоверений. Новые нормы начнут действовать с указанной даты.

Одним из ключевых изменений является обязательность сдачи теоретического экзамена для всех желающих получить российские национальные водительские удостоверения на основе иностранных аналогов, подтверждающих право управления различными категориями транспортных средств.

Категории включают А (мотоциклы), B (легковые автомобили и их подкатегории), M (мопеды, скутеры, легкие квадроциклы, ВЕ (легковые автомобили с прицепом массой более 750 кг)), а также подкатегории A1 и B1 (легкие мотоциклы, трициклы и квадрициклы).

Водители грузовиков и автобусов (категории C, D, CE, DE) также обязаны сдавать как теоретические, так и практические экзамены. Для водителей автобусов требуется определенный стаж управления легковым автомобилем или грузовиком, не менее года.

Кроме того, новые правила устанавливают дополнительные основания для приостановления проведения экзаменов и выдачи национальных и международных водительских удостоверений.

Среди этих оснований — истечение срока действия паспорта, медицинского заключения, неявка заявителя на экзамен, отказ от фотографирования при получении российских прав. Также запрещено участие в экзамене лицам, уклоняющимся от явки по повестке в военкомат.

Правила также конкретизируют условия выдачи международных водительских удостоверений и уточняют требования к аудио и видеозаписям практических экзаменов. Например, в новых правилах прописаны условия для использования средств аудио- и видеорегистрации при проведении практических испытаний.