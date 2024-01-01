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Три примера, как крышка расширительного бачка убивает двигатель автомобиля

2:54
Авто

Кажущаяся незначительной деталью, крышка расширительного бачка системы охлаждения двигателя, часто остается незамеченной водителями. Тем не менее, дефект в этой, казалось бы, малозначительной детали может привести к серьезным проблемам. Эксперты портала njcar. ru делятся советами о том, как избежать негативных последствий для двигателя, связанных с этой запчастью.

Три примера, как крышка расширительного бачка убивает двигатель автомобиля
Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

Крышка расширительного бачка — это не просто пластиковая деталь, предотвращающая утечку антифриза. Ее важные функции связаны с двумя встроенными клапанами: предохранительным и впускным (вакуумным).

Предохранительный клапан выполняет функцию сброса избыточного давления в системе охлаждения. Во время холодного запуска двигателя он остается закрытым, обеспечивая герметичность системы и позволяя двигателю нагреваться, создавая необходимое давление в системе охлаждения.

С другой стороны, впускной клапан осуществляет обратную функцию, "всасывая" воздух. Это необходимо для компенсации сокращения объема антифриза при остывании двигателя, когда система не находится под давлением. Впускной клапан предотвращает появление вакуума в системе.

Если вакуумный клапан функционирует неправильно, атмосферное давление начинает воздействовать на систему, и воздух может проникать через соединения патрубков в антифриз. Это может вызвать образование воздушных заторов в системе охлаждения и привести к негерметичности патрубков.

Также это может стать причиной повреждения расширительного бачка или протечки основного радиатора или радиатора отопителя и, соответственно, привести к перегреву двигателя.

Закипание антифриза из-за неисправной крышки является довольно распространенной проблемой. Это происходит, когда крышка не способна поддерживать необходимое давление в системе охлаждения или не может его сбросить.

Одной из самых серьезных угроз для двигателя в таких случаях является возможное прогорание прокладки головки блока цилиндров, что требует серьезного ремонта мотора.

Проверить состояние крышки довольно просто. Утром, когда двигатель еще холодный, откройте капот и внимательно осмотрите все патрубки.

Если они выглядят сдавленными, это указывает на неисправность вакуумного клапана. В таком случае рекомендуется заменить крышку на новую.

Проверка работоспособности предохранительного клапана осуществляется следующим образом: запустите двигатель и дождитесь, пока он достигнет рабочей температуры.

Затем начните крайне осторожно откручивать крышку расширительного бачка. Если вы услышите шипящий звук, сопровождаемый выходом воздуха, это свидетельствует о нормальной работе предохранительного клапана.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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