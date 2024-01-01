7 причин, почему россияне продают почти новые автомобили с минимальным пробегом в 2024 году

2:36 Your browser does not support the audio element. Авто

На различных интернет-платформах заметно увеличилось количество предложений от официальных дилеров и частных продавцов, которые рекламируют продажу автомобилей с небольшим пробегом в пределах от 50 до 2 500 километров.

Фото: openverse.org by GU / 古天熱 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Эксперты портала njcar. ru провели анализ объявлений на ведущих автомобильных сайтах и выявили 7 ключевых причин, объясняющих рост активности продавцов, предлагающих почти новые машины на вторичном рынке.

Как и ранее, одной из основных причин избавления от автомобилей с небольшим пробегом остается участие в дорожно-транспортных происшествиях. Владельцы свежих автомобилей, попавших в аварии, обычно производят косметический ремонт и стараются реализовать их по максимальной цене.

Во втором сценарии владельцы автомобилей, ранее купленных в кредит, продают свои машины из-за финансовых трудностей, стремясь вернуть свои вложения и погасить займ в банке. В некоторых случаях им даже удается заработать из-за повышения цен на автомобили на вторичном рынке.

Третья ситуация связана с необходимостью избавления от старых складских запасов, особенно касается иностранных автомобилей, выпущенных в России еще в 2022 году перед закрытием заводов.

Четвертая причина — продажа автомобилей, предназначенных для тест-драйва. Эти машины часто предлагаются в передовых комплектациях, и дилеры стремятся продавать их дороже, так как такие автомобили теперь стали редкостью на рынке.

Пятый вариант — продажа машин из такси, особенно касается китайских автомобилей, которые начали массово закупать для таких нужд. Некоторые модели таких автомобилей оказались проблемными, и предприниматели стараются избавиться от них, узнав об этом.

Продажа дефицитных моделей, поступающих через официальные каналы, представляет собой шестую причину. В таких случаях дилеры выставляют автомобили как подержанные, но продают их по завышенным ценам, не придерживаясь рекомендованной производителем стоимости.

Это относится, например, к некоторым моделям Lada.

И, наконец, седьмой сценарий — некоторые владельцы автомобилей после покупки обнаруживают, что новое авто не соответствует их ожиданиям, и стараются продать машину, чтобы приобрести новую. В большинстве случаев с такой ситуацией сталкиваются владельцы некоторых китайских автомобилей.