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На каком расстоянии от полицейского обязан останавливаться водитель

3:22
Авто

Каково должно быть расстояние между автомобилем и сотрудником ГИБДД после того, как он подает сигнал жезлом? Реакция водителя может зависеть от различных обстоятельств, и не всегда возможно мгновенно выполнить требования представителя Госавтоинспекции.

На каком расстоянии от полицейского обязан останавливаться водитель
Фото: Openverse by Wholesale of Void is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

На загородных трассах, где поток движется очень быстро, мгновенное снижение скорости до требуемого уровня может быть затруднительным. Представитель ГИБДД рассказал в интервью порталу njcar.ru, через сколько метров обязан остановиться водитель по требованию полицейского.

На практике отсутствует закрепленное законом конкретное расстояние, на котором водитель должен остановиться после сигнала инспектора ДПС. Правила дорожного движения и другие нормативные акты не предоставляют четких указаний в этом вопросе.

Тем не менее, реальная ситуация на дороге может быть сложной. Например, согласно Правилам дорожного движения (ПДД) в пункте 6.11 указано, что "водитель должен остановиться в указанном полицейским месте".

Тем не менее, следование указаниям инспектора ГИБДД не всегда возможно, так как это может вызвать создание дорожного затора или даже стать причиной аварии.

Основное правило заключается в том, что остановившееся авто должно оставаться в поле зрения полицейского, которое может быть как в 5, так и в 20 метрах от стража порядка. Если же машина исчезает из виду, это может рассматриваться как невыполнение законных требований представителя ГИБДД.

За такое нарушение предусмотрены различные наказания, включая штрафы, которые могут достигать 4000 рублей, а также возможность ареста на срок до 15 суток.

Тем не менее, в некоторых случаях водители могут не сразу увидеть сотрудников дорожной полиции. Иногда водителям бывает сложно определить, кому именно предназначен сигнал остановки.

За такие недопонимания, согласно статье 12.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, может быть наложен штраф в размере 800 рублей.

Более серьезным последствием такой путаницы может стать начало погони, что, как известно, часто заканчивается неприятными последствиями.

Также важно помнить, что даже если водителю приходится остановиться на некотором расстоянии от сотрудника ГИБДД, использование заднего хода следует избегать.

Согласно Правилам дорожного движения, движение задним ходом запрещено на определенных участках дорог, таких как перекрестки, пешеходные переходы, тоннели, зоны остановок общественного транспорта, мосты и эстакады. За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере от 500 до 2500 рублей.

Поэтому нет смысла двигаться задним ходом в сторону инспектора ДПС.

Кроме того, важно учесть, что сотрудник ГИБДД не имеет права удерживать водителя на дороге в течение продолжительного времени.

В соответствии с административными нормами, представитель правоохранительных органов обязан немедленно подойти к водителю, представиться и объявить причину остановки.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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