Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Решетки для плиты и духовки станут как новенькие
5 косметологических процедур, которые вернут густоту волос
З лучших постапокалиптических фильма о катастрофических последствиях ошибок человечества
В Китае набрали популярность пластические операции для домашних питомцев
"Завяли помидоры": как понять, что любовь ушла
Певица Ольга Бузова показала загадочное фото с букетом роз и поклонником
Рудковская объяснила, зачем позвала Киркорова на шоу после скандала с вечеринкой
Как приготовить гречку рассыпчатой
Ситуация с ПВО на Украине критическая США срочно осуществляют переброску снарядов

Можно спать? Тонкости использования круиз-контроля

3:08
Авто

Система круиз-контроля способствует поддержанию заданной скорости автомобиля на протяжении длительного времени без активного участия водителя. Управление этой системой осуществляется при помощи кнопок или переключателей, расположенных возле рулевого колеса. Она обеспечивает водителю комфорт при преодолении больших расстояний, электроника же плавно регулирует подачу топлива, что способствует снижению расхода.

Можно спать? Тонкости использования круиз-контроля
Фото: Wikipedia by Masi27185 is licensed under CC BY-SA 3.0

Как включить круиз-контроль?

  • Активация режима осуществляется путем нажатия на кнопку круиз-контроля, которая может быть расположена на рулевом колесе или на приборной панели.
  • Затем необходимо разогнать автомобиль до желаемой скорости.
  • Фиксировать значение можно с использованием кнопки или рычага.
  • После этого можно убрать ногу с педали газа.
  • Скорость движения автомобиля можно изменять с помощью кнопок "+" и "-", расположенных на рулевом колесе.

Информация об активации системы обычно отображается на приборной панели. Во время движения водитель может принимать контроль над круизом, нажимая на педали, например, при обгоне другого участника движения или при резком торможении. Круиз-контроль подразделяется на два типа: пассивный и активный (адаптивный).

Пассивный круиз-контроль (ПКК) поддерживает заданную водителем скорость и не изменяет ее при возникновении препятствий на дороге во время движения.

Адаптивный (активный) круиз-контроль (АКК) взаимодействует с информацией от датчиков и радаров, установленных на автомобиле. Система анализирует внешние факторы, измеряет скорость других участников движения и расстояние до транспортных средств, корректируя подачу топлива. Если впереди двигается медленный автомобиль, система подстраивается под него и возвращается к заданной изначально скорости, когда дорожная полоса становится свободной.

Адаптивный круиз-контроль бывает лазерным и радарным, в зависимости от того, каким образом система считывает информацию о движении окружающих транспортных средств. На извилистых дорогах, а также на крутых подъемах и спусках, опасно полагаться только на систему; в таких условиях рекомендуется регулировать движение самостоятельно, используя акселератор и тормоз, чтобы избежать ускорения на спусках или поворотах, не соответствующих дорожным условиям.

Круиз-контроль может создавать ложное чувство безопасности, что может привести к снижению внимания к дороге и замедлению реакции. На мокрых и скользких дорогах использование системы управления ускорением может привести к потере сцепления с дорожным покрытием, а резкое отключение круиз-контроля или нажатие на тормоз может также вызвать потерю контроля над автомобилем. Использование круиз-контроля удобно в долгих поездках, однако требует более ответственного подхода со стороны водителя и регулярного обслуживания электронных систем автомобиля.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Дмитрий Нагиев прервал молчание загадочным посланием к россиянам

Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев, после нескольких недель молчания, вернулся к общению с поклонниками через свои социальные сети.

"Ждите приказов": пропавший с телеэкранов Нагиев прервал молчание
Этот раствор поможет получить сочную крупную клубнику
Подкормите клубнику один раз этим средством весной и весь год получайте крупные ягоды
Виноградные лозы будут ломиться от крупных ягод, если применить эти советы
Вредители плодовых деревьев будут уничтожены этой секретной побелкой
США или оппозиция: кто и когда ликвидирует президента Владимира Зеленского Дмитрий Плотников The Economist: Зеленский объявил Крым и мост главными целями-2024 Олег Володин Миграционная проблема в Европе сильно обострится в случае нападения ЦАХАЛа на "Хесболлу" Алексей Гончаров
Филипп Киркоров признался, что после скандальной вечеринки его опустили с небес на землю
Древнейшая пирамида на Яве: чудо инженерии старше Стоунхенджа
Леонид Ильич очень любил вареники по этому рецепту: было бы неплохо и семью накормить такими
Леонид Ильич очень любил вареники по этому рецепту: было бы неплохо и семью накормить такими
Последние материалы
В Китае набрали популярность пластические операции для домашних питомцев
"Завяли помидоры": как понять, что любовь ушла
Певица Ольга Бузова показала загадочное фото с букетом роз и поклонником
Рудковская объяснила, зачем позвала Киркорова на шоу после скандала с вечеринкой
Как приготовить гречку рассыпчатой
Ситуация с ПВО на Украине критическая США срочно осуществляют переброску снарядов
Фиалки: почему они начинают вять?
Можно спать? Тонкости использования круиз-контроля
5 правил сна, которые помогут дольше выглядеть молодо
Актриса Лиза Арзамасова поделилась новогодними фото с двухлетним сыном от Ильи Авербуха
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников