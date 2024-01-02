Это спасет автомобиль от ржавчины

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Состояние автомобильного кузова оказывает влияние на экологию, используемые реагенты и качество дорожного покрытия. В ходе поездок днище машины подвергается воздействию камней, песка и гравия, которые бросаются колесами на дороге. Это может привести к образованию очагов коррозии, воздействующей на структуру металла и ухудшающей его упругость. Такие изменения могут сказываться на безопасности автомобиля.

Фото: openverse by jeffk is licensed under CC BY 2.0

Очаги коррозии на стальных элементах кузова легко выявить — они приобретают рыжий оттенок. Для определения окисления алюминиевых деталей потребуется детальный осмотр машины специалистами автосервиса. Хотя цвет алюминиевых деталей не меняется, сканер покажет остаточную толщину металла, а мастер сможет оценить его состояние и однородность.

Антикоррозийная обработка автомобиля помогает предотвратить досрочное разрушение кузова. Специалисты проводят обработку колесных арок, днища, порогов и труднодоступных скрытых полостей. Цены на обработку зависят от используемых составов, необходимого оборудования и площади поверхности, подлежащей обработке (например, легковой автомобиль требует меньше материала, чем внедорожник).

Подготовка машины к обработке начинается с тщательной мойки. Днище, колесные арки и пороги моются с применением шампуня или активной пены, а для чистки труднодоступных мест используются щетки. После мойки машину необходимо хорошо высушить, а труднодоступные места продуть компрессором. Можно подождать естественного высыхания автомобиля или воспользоваться тепловыми пушками для ускорения процесса. Места с ржавчиной обрабатываются и дополнительно обрабатываются при необходимости. Элементы, не подлежащие покрытию антикоррозийным составом, демонтируются или защищаются пленкой.

Антикоррозийная обработка включает следующие этапы:

Мойка кузова.

Снятие деталей, затрудняющих доступ (колеса, защитные панели, подкрылки, накладки порогов и др.).

Мойка днища, арок и порогов на подъемнике.

Сушка с использованием тепловых пушек или без них.

Удаление загрязнений, ржавчины и старого покрытия с обрабатываемых поверхностей.

Защита лакокрасочного покрытия и деталей, которые не должны покрываться антикоррозийным составом (тормозная система, глушитель, резиновые детали и подвижные соединения при использовании затвердевающего состава).

Обработка антикоррозийными составами.

Сушка покрытия.

Установка снятых элементов.

Нет четких рекомендаций относительно времени года для проведения обработки, так как антикоррозийные составы наносятся при положительной температуре, и после полного высыхания материала они обеспечивают широкий рабочий диапазон. Срок службы защитного покрытия может варьироваться от нескольких лет до 12, в зависимости от толщины покрытия, его качества, используемого состава и условий эксплуатации автомобиля.

Составы с гранулами резины и стекловолокном обеспечивают максимальную долговечность и также выполняют функцию шумоизоляции, часто их называют "жидкими подкрылками". Полимерные покрытия категории "антигравий" имеют более короткий срок защитных свойств и обычно используются для обработки порогов и нижней части кузова.