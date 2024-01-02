Состояние автомобильного кузова оказывает влияние на экологию, используемые реагенты и качество дорожного покрытия. В ходе поездок днище машины подвергается воздействию камней, песка и гравия, которые бросаются колесами на дороге. Это может привести к образованию очагов коррозии, воздействующей на структуру металла и ухудшающей его упругость. Такие изменения могут сказываться на безопасности автомобиля.
Очаги коррозии на стальных элементах кузова легко выявить — они приобретают рыжий оттенок. Для определения окисления алюминиевых деталей потребуется детальный осмотр машины специалистами автосервиса. Хотя цвет алюминиевых деталей не меняется, сканер покажет остаточную толщину металла, а мастер сможет оценить его состояние и однородность.
Антикоррозийная обработка автомобиля помогает предотвратить досрочное разрушение кузова. Специалисты проводят обработку колесных арок, днища, порогов и труднодоступных скрытых полостей. Цены на обработку зависят от используемых составов, необходимого оборудования и площади поверхности, подлежащей обработке (например, легковой автомобиль требует меньше материала, чем внедорожник).
Подготовка машины к обработке начинается с тщательной мойки. Днище, колесные арки и пороги моются с применением шампуня или активной пены, а для чистки труднодоступных мест используются щетки. После мойки машину необходимо хорошо высушить, а труднодоступные места продуть компрессором. Можно подождать естественного высыхания автомобиля или воспользоваться тепловыми пушками для ускорения процесса. Места с ржавчиной обрабатываются и дополнительно обрабатываются при необходимости. Элементы, не подлежащие покрытию антикоррозийным составом, демонтируются или защищаются пленкой.
Антикоррозийная обработка включает следующие этапы:
Нет четких рекомендаций относительно времени года для проведения обработки, так как антикоррозийные составы наносятся при положительной температуре, и после полного высыхания материала они обеспечивают широкий рабочий диапазон. Срок службы защитного покрытия может варьироваться от нескольких лет до 12, в зависимости от толщины покрытия, его качества, используемого состава и условий эксплуатации автомобиля.
Составы с гранулами резины и стекловолокном обеспечивают максимальную долговечность и также выполняют функцию шумоизоляции, часто их называют "жидкими подкрылками". Полимерные покрытия категории "антигравий" имеют более короткий срок защитных свойств и обычно используются для обработки порогов и нижней части кузова.
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