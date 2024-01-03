В ГИБДД призвали водителей давать проехать обочечникам

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В новогодние праздники заторы и пробки на дорогах России становятся обычным явлением. Водители, раздраженные автохамством "обочечников", иногда пытаются блокировать им путь.

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Однако использование своего автомобиля в таких действиях может повлечь за собой штрафы и нежелательные последствия. Портал njcar. ru обратился к представителю ГИБДД, который рекомендует избегать блокировки движения "обочечников", сохраняя спокойствие и соблюдая Правила Дорожного Движения.

Игнорирование нарушителей является наилучшим подходом, чтобы избежать штрафов и обеспечить безопасность автомобиля, учитывая возможные преграды и неровности на обочине.