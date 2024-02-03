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ГИБДД начала штрафовать водителей за забытый дома паспорт

0:45
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В 2023 году Верховный суд России утвердил изменения в правилах проверки документов водителей ГИБДД. Теперь помимо водительского удостоверения, СТС и ОСАГО, инспекторы могут запросить гражданский паспорт.

ГИБДД начала штрафовать водителей за забытый дома паспорт
Фото: Openverse by gcardinal is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Как сообщает njcar, судебный случай о наложении штрафа на водителя грузовика, не имеющего при себе гражданского паспорта, подтвердил данное изменение. Верховный суд поддержал позицию Министерства внутренних дел, утверждая, что водительское удостоверение не является документом, удостоверяющим личность.

Портал Госуслуг подчеркивает, что гражданский паспорт теперь требуется при проверке документов водителя в ходе остановки ГИБДД.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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