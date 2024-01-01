Эксперт Шабунин назвал системы в автомобиле, которые необходимо проверять зимой

1:36 Your browser does not support the audio element. Авто

Перед наступлением зимнего сезона необходимо провести тщательную проверку автомобиля на исправность всех его механизмов и состояние различных деталей. Обязательные меры по уходу за машиной в преддверии холодов были представлены автомехаником Сергеем Шабуниным из одного из техцентров Москвы.

Фото: openverse.org by GU / 古天熱 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Важно смазать уплотнительные резинки дверей кузова автомобиля, а также проверить плотность антифриза и тормозной жидкости. Если в ходе летней эксплуатации автомобиля обнаружены дефекты на кузове, их следует незамедлительно устранить, подчеркивает Шабунин.

"Сейчас уже нужно заменить воду в бачке стеклоомывателя на незамерзающую жидкость, чего многие владельцы забывают сделать. Также важно прочистить дверные замки и смазать уплотнительные резинки", — перечислил автомеханик.

Если антифриз и тормозная жидкость давно не менялись, то необходимо обратиться в автосервис для проверки их плотности специальными приборами. Это позволит избежать кристаллизации воды в тормозной жидкости, что может привести к снижению эффективности тормозов.

Эксперт также подчеркивает, что если в антифризе накопилась вода, то при сильных морозах он может замерзнуть, что негативно отразится на состоянии радиатора.

После летней эксплуатации на дне автомобиля могут обнаружиться царапины, и рекомендуется провести тщательную проверку. При выявлении дефектов целесообразно обработать их мовилем или другим антикоррозийным составом, подытожил Шабунин.