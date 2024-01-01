Перед наступлением зимнего сезона необходимо провести тщательную проверку автомобиля на исправность всех его механизмов и состояние различных деталей. Обязательные меры по уходу за машиной в преддверии холодов были представлены автомехаником Сергеем Шабуниным из одного из техцентров Москвы.
Важно смазать уплотнительные резинки дверей кузова автомобиля, а также проверить плотность антифриза и тормозной жидкости. Если в ходе летней эксплуатации автомобиля обнаружены дефекты на кузове, их следует незамедлительно устранить, подчеркивает Шабунин.
"Сейчас уже нужно заменить воду в бачке стеклоомывателя на незамерзающую жидкость, чего многие владельцы забывают сделать. Также важно прочистить дверные замки и смазать уплотнительные резинки", — перечислил автомеханик.
Если антифриз и тормозная жидкость давно не менялись, то необходимо обратиться в автосервис для проверки их плотности специальными приборами. Это позволит избежать кристаллизации воды в тормозной жидкости, что может привести к снижению эффективности тормозов.
Эксперт также подчеркивает, что если в антифризе накопилась вода, то при сильных морозах он может замерзнуть, что негативно отразится на состоянии радиатора.
После летней эксплуатации на дне автомобиля могут обнаружиться царапины, и рекомендуется провести тщательную проверку. При выявлении дефектов целесообразно обработать их мовилем или другим антикоррозийным составом, подытожил Шабунин.
Главная причина этого совета заключается в физических свойствах воздуха, которым накачивают шины.