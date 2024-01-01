Разнообразие белорусского автопрома: за пределами БелАЗ и МАЗ

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Когда речь заходит о белорусском автопроме, многие вспоминают МАЗ и БелАЗ. Однако история белорусского автомобилестроения не ограничивается двумя крупными производителями.

Фото: Wikipedia by Hasan Hüseyin Kulak is licensed under CC BY 3.0

Основанный в 1944 году МАЗ стал первым автозаводом в Беларуси, но с течением времени появились и исчезли другие предприятия. Некоторые из них стали мировыми известностями, такие как БелАЗ, в то время как другие, мелькнув на короткое время, исчезли в истории.