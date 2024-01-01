Разнообразие белорусского автопрома: за пределами БелАЗ и МАЗ

Когда речь заходит о белорусском автопроме, многие вспоминают МАЗ и БелАЗ. Однако история белорусского автомобилестроения не ограничивается двумя крупными производителями.
Основанный в 1944 году МАЗ стал первым автозаводом в Беларуси, но с течением времени появились и исчезли другие предприятия. Некоторые из них стали мировыми известностями, такие как БелАЗ, в то время как другие, мелькнув на короткое время, исчезли в истории.
Главная причина этого совета заключается в физических свойствах воздуха, которым накачивают шины.