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Эксперты рассказали, как выбрать "правильную" незамерзайку

1:33
Авто

При покупке незамерзающей стеклоомывающей жидкости для автомобиля, помимо отсутствия метилового спирта, следует обратить внимание на несколько важных моментов:

Эксперты рассказали, как выбрать "правильную" незамерзайку
Фото: openverse.org by Sergey Galyonkin is licensed under CC BY-SA 2.0.
  • Температура замерзания: Выбирайте продукт с температурой замерзания, соответствующей климатическим условиям вашего региона. Желательно, чтобы она была ниже прогнозируемых морозов.
  • Информация на упаковке: Убедитесь, что на упаковке указаны данные о производителе с адресом, название продукции, ее состав, срок годности, меры предосторожности при использовании. Это гарантирует качество и безопасность продукта.
  • Упаковка: Качественная стеклоомывающая жидкость обычно поставляется в качественной упаковке. Обратите внимание на фирменные бренды, и избегайте подозрительных продуктов в простых пластиковых бутылках.
  • Избегайте метилового спирта: В России запрещено использование стеклоомывающих жидкостей на метиловом спирте. Проверьте состав продукта, и удостоверьтесь, что он безопасен для здоровья человека и материалов автомобиля.
  • Выбор на изопропиловом спирте: Изопропиловый спирт более безопасен, чем метиловый, и пригоден для использования в стеклоомывающих жидкостях. Однако, обратите внимание на возможное наличие запаха, который может быть резким.

Учитывая эти факторы, вы сможете выбрать эффективную и безопасную стеклоомывающую жидкость для вашего автомобиля.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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