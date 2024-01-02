Эксперты рассказали, как выбрать "правильную" незамерзайку

1:33 Your browser does not support the audio element. Авто

При покупке незамерзающей стеклоомывающей жидкости для автомобиля, помимо отсутствия метилового спирта, следует обратить внимание на несколько важных моментов:

Фото: openverse.org by Sergey Galyonkin is licensed under CC BY-SA 2.0.

Температура замерзания : Выбирайте продукт с температурой замерзания, соответствующей климатическим условиям вашего региона. Желательно, чтобы она была ниже прогнозируемых морозов.

: Выбирайте продукт с температурой замерзания, соответствующей климатическим условиям вашего региона. Желательно, чтобы она была ниже прогнозируемых морозов. Информация на упаковке : Убедитесь, что на упаковке указаны данные о производителе с адресом, название продукции, ее состав, срок годности, меры предосторожности при использовании. Это гарантирует качество и безопасность продукта.

: Убедитесь, что на упаковке указаны данные о производителе с адресом, название продукции, ее состав, срок годности, меры предосторожности при использовании. Это гарантирует качество и безопасность продукта. Упаковка : Качественная стеклоомывающая жидкость обычно поставляется в качественной упаковке. Обратите внимание на фирменные бренды, и избегайте подозрительных продуктов в простых пластиковых бутылках.

: Качественная стеклоомывающая жидкость обычно поставляется в качественной упаковке. Обратите внимание на фирменные бренды, и избегайте подозрительных продуктов в простых пластиковых бутылках. Избегайте метилового спирта : В России запрещено использование стеклоомывающих жидкостей на метиловом спирте. Проверьте состав продукта, и удостоверьтесь, что он безопасен для здоровья человека и материалов автомобиля.

: В России запрещено использование стеклоомывающих жидкостей на метиловом спирте. Проверьте состав продукта, и удостоверьтесь, что он безопасен для здоровья человека и материалов автомобиля. Выбор на изопропиловом спирте: Изопропиловый спирт более безопасен, чем метиловый, и пригоден для использования в стеклоомывающих жидкостях. Однако, обратите внимание на возможное наличие запаха, который может быть резким.

Учитывая эти факторы, вы сможете выбрать эффективную и безопасную стеклоомывающую жидкость для вашего автомобиля.