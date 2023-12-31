Автоэксперты назвали автомобили, которые моментально раскупают на вторичном рынке

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Количество доступных автомобилей на вторичном рынке сокращается, но их цены продолжают расти. Эксперты выяснили, что некоторые марки и модели продаются всего за один день. Исследование показало, что особенно популярны среди покупателей автомобили азиатских брендов.

Фото: openverse.org by Carleasingmadesimpletm is licensed under CC BY 2.0.

Наивысшей скоростью продаж выделяется седан российской сборки Datsun on-DO. В пятерку лидеров по быстрым продажам также входят автомобили немецкой Audi, китайского Haval, японского Subaru и шведского Volvo. Быстрыми продажами также отметились бренды Jeep, Exeed, MINI, Seat и Genesis.

С января по сентябрь 2023 года среди покупателей пользовались повышенным спросом как седаны, так и кроссоверы.