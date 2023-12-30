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В ГИБДД рассказали, почему опытные водители никогда не складывают зеркала на парковке

0:42
Авто

Перед новогодними праздниками парковки возле торговых центров становятся переполненными, и владельцы автомобилей сталкиваются с проблемой близко припаркованных машин.

В ГИБДД рассказали, почему опытные водители никогда не складывают зеркала на парковке
Фото: Wikipedia by Mos.ru is licensed under CC BY 4.0

Представитель ГИБДД рассказывает, что оставление боковых зеркал развернутыми на тесных парковках может помочь избежать повреждений.

Хотя многие водители складывают зеркала, чтобы избежать случайных повреждений, на узких парковках это может привести к трудностям при возвращении к автомобилю. Оставив зеркала развернутыми, владельцы создают дополнительное пространство, уменьшая риск столкновений дверей и сохраняя лакокрасочное покрытие.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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