Перед новогодними праздниками парковки возле торговых центров становятся переполненными, и владельцы автомобилей сталкиваются с проблемой близко припаркованных машин.
Представитель ГИБДД рассказывает, что оставление боковых зеркал развернутыми на тесных парковках может помочь избежать повреждений.
Хотя многие водители складывают зеркала, чтобы избежать случайных повреждений, на узких парковках это может привести к трудностям при возвращении к автомобилю. Оставив зеркала развернутыми, владельцы создают дополнительное пространство, уменьшая риск столкновений дверей и сохраняя лакокрасочное покрытие.
Попытки стран Запада украсть активы РФ не останутся без ответа. Это касается и Германии, которой Россия наверняка отплатит, говорится в материале NetEase.