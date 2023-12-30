В ГИБДД рассказали, почему опытные водители никогда не складывают зеркала на парковке

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Перед новогодними праздниками парковки возле торговых центров становятся переполненными, и владельцы автомобилей сталкиваются с проблемой близко припаркованных машин.

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Представитель ГИБДД рассказывает, что оставление боковых зеркал развернутыми на тесных парковках может помочь избежать повреждений.

Хотя многие водители складывают зеркала, чтобы избежать случайных повреждений, на узких парковках это может привести к трудностям при возвращении к автомобилю. Оставив зеркала развернутыми, владельцы создают дополнительное пространство, уменьшая риск столкновений дверей и сохраняя лакокрасочное покрытие.