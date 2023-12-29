В ГИБДД рассказали, можно ли садиться за руль, если не вписан в ОСАГО

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В некоторых нестандартных ситуациях, когда водителю, не вписанному в полис ОСАГО, приходится садиться за руль, он может столкнуться с негативными последствиями в соответствии с КоАП РФ.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Портал njcar. ru обратился к представителю ГИБДД, чтобы разъяснить, какие штрафы и последствия могут ожидать таких водителей.

Согласно статье 12.37 КоАП, управление транспортным средством без учета условий страхового полиса ОСАГО влечет штраф в размере 500 рублей. Однако, если штраф уплачивается в течение первых 20 дней после получения постановления, его размер уменьшается до 250 рублей. Важно отметить, что протокол о нарушении может составить только сотрудник полиции, а камеры не регистрируют подобные случаи.

При наличии объяснений о причинах сесть за руль без полиса ОСАГО, полицейский может ограничиться предупреждением. В случае штрафа, водитель может спокойно устранить нарушение, направившись в офис страховой компании и затем сообщив об этом полицейскому, что может предотвратить повторные штрафы за отсутствие полиса ОСАГО.