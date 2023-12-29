Эксперты рассказали, чего не следует говорить полицейским при остановке на дороге

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В ходе специализированных рейдов полицейские имеют право остановить практически любого водителя, независимо от наличия нарушений ПДД. Портал njcar.ru предостерегает автолюбителей от использования определенных фраз при взаимодействии с представителями ГИБДД.

Фото: Wikipedia by Alex 'Florstein' Fedorov is licensed under CC BY-SA 3.0

Не рекомендуется начинать дискуссии с фраз вроде "почему меня остановили?" или "остановка вне стационарного поста запрещена!", так как у полицейских всегда есть готовые ответы. Агрессивное поведение и хамство также нецелесообразны, их следует избегать.

Тупые шутки о наркотиках или запрещенных грузах могут вызвать дополнительные проверки и привести к наказанию по закону.