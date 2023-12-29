Эксперты рассказали, чего не следует говорить полицейским при остановке на дороге

В ходе специализированных рейдов полицейские имеют право остановить практически любого водителя, независимо от наличия нарушений ПДД. Портал njcar.ru предостерегает автолюбителей от использования определенных фраз при взаимодействии с представителями ГИБДД.
Не рекомендуется начинать дискуссии с фраз вроде "почему меня остановили?" или "остановка вне стационарного поста запрещена!", так как у полицейских всегда есть готовые ответы. Агрессивное поведение и хамство также нецелесообразны, их следует избегать.
Тупые шутки о наркотиках или запрещенных грузах могут вызвать дополнительные проверки и привести к наказанию по закону.
Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.