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Адвокат Миронов предостерег водителей от предложения инспектора ГИБДД "договориться"

1:44
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Инспекторы ДПС иногда предлагают водителям уладить нарушение прямо на месте, особенно в случаях серьезных правонарушений, которые могут привести к лишению водительских прав.

Адвокат Миронов предостерег водителей от предложения инспектора ГИБДД "договориться"
Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Однако, принимая такое предложение, водитель сталкивается с риском не только потерять свои права, но и стать участником коррупционного преступления, такого как предоставление взятки. Это, в свою очередь, является нарушением закона и может привести к тюремному заключению, предупреждает руководитель филиала московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.

В подобных ситуациях существует искушение попробовать избежать неприятностей, предложив определенную сумму денег. Однако важно помнить, что наказание за административное правонарушение всегда меньше, чем за уголовное преступление. Передача денег представителю власти без соответствующего законного основания считается преступлением, подпадающим под статьи 291 или 291.2 Уголовного кодекса РФ, в зависимости от суммы передачи. А максимальное наказание по обеим статьям — лишение свободы, напоминает юрист.

Более того, инспекторы могут использовать подобные ситуации для провокаций и фиксации факта предоставления взятки. Поэтому водителям следует категорически отказываться от незаконной передачи денег.

Важно ясно и четко отказаться от передачи денег, даже если нет возможности записи видео или аудио. Это всегда рекомендуется, но в реальных ситуациях водителю может быть сложно осуществить запись, что, по сути, не решает проблему.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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