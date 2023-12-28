Автоэксперт Сажин назвал предложение о продлении срока водительских прав политически мотивированным

1:23 Your browser does not support the audio element. Авто

В Госдуме рассматривается предложение об изменении срока действия водительских удостоверений с 10 до 20 лет.

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Инициаторы, в частности глава комитета по транспорту Евгений Москвичев, предлагают выдавать долгосрочные права тем водителям, которые соблюдают правила дорожного движения, регулярно проходят медицинские осмотры и не находятся в розыске.

Это предложение позволит ответственным водителям избежать частых обновлений документов, хотя неясно, как будет организован медицинский осмотр и передача информации в ГИБДД при продлении срока, сообщает Общественная Служба Новостей.

Автоэксперт Владимир Сажин выразил скепсис по поводу этой инициативы. Он считает, что предложение может быть связано с политическими мотивами депутата перед выборами. Сажин подчеркивает, что страна уже долго работает над согласованием водительских удостоверений с международными стандартами, и удлинение срока действия может означать шаг назад.

Эксперт сомневается в реализуемости идеи, указывая на неопределенность в механизме ее внедрения. Он считает, что за 20 лет многое может измениться, и вопрос возможности лишения водительских прав у лица, нарушившего ПДД после выдачи долгосрочного удостоверения, остается нерешенным.