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Россиянам рассказали, почему важно учитывать сезонность при покупке автомобиля

2:17
Авто

Владельцы автомобилей могут приобрести свой транспорт по более низкой цене, если учесть несколько аспектов, включая временные особенности.

Россиянам рассказали, почему важно учитывать сезонность при покупке автомобиля
Фото: Фото: lada.ru

Особенно актуально это в декабре-январе, когда заметно снижается посещаемость дилерских центров, и продавцы, чтобы привлечь потенциальных клиентов, могут снизить цены. Независимый эксперт в сфере транспорта Алексей Тузов отмечает, что в январе на вторичном рынке можно договориться о снижении цены, так как автомобилю становится год. Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин подчеркнул, что до конца текущего года и в 2024 году специальных предложений не ожидается.

Согласно Житнухину, дефицит новых автомобилей и востребованных моделей на вторичном рынке сказывается на их стоимости, влияют факторы вроде волатильности валют и глобальной ситуации. Специфика машин также оказывает влияние на спрос: внедорожники востребованы осенью и зимой, а кабриолеты — в середине весны и летом.

"В любом случае, если нужен автомобиль срочно, не стоит терять время на маркет-тайминг: новые автомобили могут подорожать до конца 2023 года на 10-20%, а подержанные — как минимум на 10%".

Директор по коммуникациям в ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Анна Уткина советует не откладывать приобретение автомобиля. В свете резкого снижения курса рубля и увеличения утилизационного сбора цены могут продолжить рост. Сэкономить при покупке автомобиля можно, совершив покупку уже сейчас, считает Уткина.

"Например, можно воспользоваться услугой trade-in, которая позволяет продать текущий автомобиль и получить льготы от 100 тысяч до 750 тысяч рублей при покупке нового", - объясняет эксперт.

Официальные дилеры также могут предоставить скидки при покупке в кредит и оформлении полиса каско. По словам Уткиной, оформление кредита может снизить стоимость машины на 10-15%, а полиса каско — на 5-7%.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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