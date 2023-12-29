Автоэксперты рассказали, почему новейшие двигатели недолговечны

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Почему исчезли двигатели, способные пройти миллион километров? Этот вопрос, заданный экспертом Алексеем Ревиным, имеет в своей основе философский подтекст. Он подробно обсуждает шаги, предпринятые производителями, направленные на создание автомобильных двигателей, которые стали легче, мощнее, более экологичные, но, к несчастью, менее долговечные на больших расстояниях.

Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

Из этого текста можно извлечь несколько полезных выводов о том, как максимально эффективно использовать ресурс современного двигателя. Один из таких выводов следующий: строгие экологические стандарты заставляют автопроизводителей оснащать двигатели дополнительными системами, направленными на снижение уровня вредных выбросов в отработавших газах. К таким системам относятся каталитические нейтрализаторы, сажевые фильтры, системы AdBlue и EGR.

Все эти устройства усложняют конструкцию двигателя и, в отсутствие сбоев, не влияют на его ресурс. Однако, например, при использовании некачественного топлива каталитический нейтрализатор может подвергнуться перегреву. Это может привести к увеличению сопротивления на выпуске, повышению температуры в головке блока цилиндров и, как следствие, ускоренному износу клапанов, появлению трещин на выпускном коллекторе и задирам поршневой группы.

Простой вывод: следуйте рекомендациям производителя относительно используемого бензина и заправляйтесь только на крупных сетевых АЗС.