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Эксперты рассказали водителям, как правильно выбрать моторное масло

2:14
Авто

На распространенные вопросы о выборе моторного масла ответили эксперты Михаил Колодочкин и Алексей Ревин.

Эксперты рассказали водителям, как правильно выбрать моторное масло
Фото: openverse by inju is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Наилучшим подходом при выборе масла является ознакомление с рекомендациями, представленными в руководстве по эксплуатации автомобиля. Здесь прописаны все требования по стандартам ACEA, API, ILSAC и т. д. Однако что произойдет, если пренебречь этими рекомендациями? Если речь идет о единичном доливе небольшого объема масла, то, в общем, можно использовать практически любое. Однако при длительной эксплуатации возникают потенциальные проблемы, так как каждый двигатель имеет свои уязвимые места, выявляемые в ходе долгосрочных тестов.

Например, у моторов Volkswagen может проявиться склонность к преждевременному образованию нагара на кольцах, у Nissan могут страдать клапаны, а у Toyota и Ford могут быть проблемы с узкими масляными каналами и так далее.

Перестраивать двигатель — это сложно и затратно, но часть проблем можно решить правильным выбором масла.

Основное последствие использования нерекомендованного масла — ускоренный износ. Если производитель рекомендует использовать масла с низким содержанием золы, то использование полнозольных масел типа Full SAPS будет нецелесообразным, так как они сократят ресурс систем очистки выхлопных газов, таких как фильтр сажевых частиц (DPF). Требования к моторному маслу обычно довольно высоки и, как правило, не ниже стандарта SN. Если требуется вязкость 0W‑20, то использование масла с вязкостью "сороковка" также не рекомендуется, так как узкие каналы могут не обеспечить необходимый объем прокачки масла для охлаждения, сообщает "За рулем".

Самостоятельные манипуляции с маслом категорически недопустимы для турбомоторов с прямым впрыском. Иногда здесь возникает нежелательное явление — раннее зажигание, известное как LSPI (Low-speed pre-ignition). Этому явлению уделено особое внимание и тестирование как со стороны API, так и со стороны автопроизводителей.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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