Почему моторное масло надо менять не реже, чем раз в год

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Когда автомобиль редко используется и долго простаивает, возникает вопрос о частоте замены масла в двигателе. Современные моторные масла обладают длительным сроком хранения, который может достигать пяти лет, независимо от того, находится ли масло в канистрах или бочках.

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Тем не менее, почему же рекомендуется менять масло в двигателе автомобиля не реже одного раза в год, даже если машина проходит небольшие расстояния? Портал njcar. ru подробно объясняет, почему замена моторного масла необходима не реже одного раза в год.

Интервал замены масла в двигателе устанавливается производителями автомобилей и может значительно различаться. Для большинства марок этот интервал колеблется от 7500 до 30 000 километров. Например, владельцам Peugeot и Citroen в Европе рекомендуется менять масло каждые 30 000 километров, в то время как для автомобилей Ford этот интервал составляет 20 000 км. Важно отметить, что независимо от пройденного расстояния, рекомендуемый период между заменами масла всегда остается постоянным — 12 месяцев.

Это объясняется просто: масло в двигателе постоянно взаимодействует с отработанными газами, нагаром, окислями и влагой. Даже при минимальном использовании автомобиля масло подвергается процессу старения просто находясь в двигателе. Таким образом, необходимость в его замене возникает не только в зависимости от пройденного расстояния, но и от времени.