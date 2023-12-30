ГИБДД готовит масштабные облавы на водителей на новогодние праздники

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По данным портала njcar.ru, в предстоящие новогодние праздники ГИБДД намерена ужесточить меры контроля и организовать обширные операции с целью выявления водителей, находящихся в нетрезвом состоянии.

Фото: openverse.org by houstondwi_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

По информации из ГИБДД, в прошлом году в течение продолжительных выходных сотрудники ДПС по всей стране остановили почти 12 тысяч водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Важно отметить, что более 6 000 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования, фактически подвергая себя риску лишения водительских прав без дополнительных проверок.

Эти цифры представляют собой лишь верхушку айсберга. Фактическое количество водителей, возможно, уладивших вопросы с полицейскими прямо на месте, остается неизвестным.

В связи с такой ситуацией водителям следует проявлять бдительность: не допускайте инспекторов к проверке вашего состояния без соблюдения всех законом установленных процедур. Все действия представителей полиции должны осуществляться в присутствии свидетелей или быть зафиксированы на видео. Не стоит отказываться от медицинского освидетельствования в медицинских учреждениях, даже настаивайте на его проведении.

И, что самое главное, не подписывайте пустые бланки протоколов. В случае несогласия с предъявленными обвинениями настоятельно рекомендуется изложить свои аргументы в письменной форме.