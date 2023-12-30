6 самых частых нарушений закона сотрудниками ГИБДД при проверке на дороге

2:21 Your browser does not support the audio element. Авто

Инспекторы ДПС иногда воспользуются незнанием водителями законов, что позволяет им оказывать психологическое давление на граждан. Портал njcar.ru выявил шесть незаконных действий сотрудников ГИБДД, на которые водителям стоит обращать внимание.

Фото: Openverse by Wholesale of Void is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Первое незаконное действие: сотрудники правоохранительных органов требуют, чтобы водитель покинул салон автомобиля только в определённых ситуациях, таких как оформление постановления о досмотре, задержание машины или водителя, а также отстранение от управления транспортным средством из-за алкогольного опьянения.

В остальных случаях полицейские не имеют права вмешиваться в действия водителя.

В соответствии с Пунктом 93.3 Приказа МВД N664, сотрудник ГИБДД может предложить владельцу автомобиля занять место в патрульной машине или пройти в служебное помещение, если его присутствие необходимо для оформления процессуальных документов.

Однако водитель вправе отказаться от такого приглашения, и в этом случае угрозы полицейского административным арестом за "неповиновение" считаются незаконными.

Термин "осмотр" означает визуальный осмотр салона автомобиля через окна. Однако запрос на открытие багажника и проверку его содержимого считается досмотром. С точки зрения юридической корректности, такая процедура должна быть зафиксирована на видео или проводиться в присутствии двух свидетелей.

Только при соблюдении этих условий запрос полицейского будет соответствовать закону.

Запрос сотрудника ГИБДД "дыхнуть" всегда нарушает закон, и в таком случае можно отказаться. Однако, если полицейский требует прохождения теста на алкоголь, он имеет право это сделать только после составления протокола об отстранении от управления автомобилем в присутствии двух свидетелей или под видеозапись.

Если полицейский согласен подождать, пока вы предоставите удостоверение водителя или СТС, он не имеет права требовать паспорт в качестве залога в соответствии с Приказом МВД N80.

Кроме того, сотрудник ДПС не может заставить водителя быть понятым, так как это противоречит законодательству.