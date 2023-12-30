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6 самых частых нарушений закона сотрудниками ГИБДД при проверке на дороге

2:21
Авто

Инспекторы ДПС иногда воспользуются незнанием водителями законов, что позволяет им оказывать психологическое давление на граждан. Портал njcar.ru выявил шесть незаконных действий сотрудников ГИБДД, на которые водителям стоит обращать внимание.

6 самых частых нарушений закона сотрудниками ГИБДД при проверке на дороге
Фото: Openverse by Wholesale of Void is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Первое незаконное действие: сотрудники правоохранительных органов требуют, чтобы водитель покинул салон автомобиля только в определённых ситуациях, таких как оформление постановления о досмотре, задержание машины или водителя, а также отстранение от управления транспортным средством из-за алкогольного опьянения.

В остальных случаях полицейские не имеют права вмешиваться в действия водителя.

В соответствии с Пунктом 93.3 Приказа МВД N664, сотрудник ГИБДД может предложить владельцу автомобиля занять место в патрульной машине или пройти в служебное помещение, если его присутствие необходимо для оформления процессуальных документов.

Однако водитель вправе отказаться от такого приглашения, и в этом случае угрозы полицейского административным арестом за "неповиновение" считаются незаконными.

Термин "осмотр" означает визуальный осмотр салона автомобиля через окна. Однако запрос на открытие багажника и проверку его содержимого считается досмотром. С точки зрения юридической корректности, такая процедура должна быть зафиксирована на видео или проводиться в присутствии двух свидетелей.

Только при соблюдении этих условий запрос полицейского будет соответствовать закону.

Запрос сотрудника ГИБДД "дыхнуть" всегда нарушает закон, и в таком случае можно отказаться. Однако, если полицейский требует прохождения теста на алкоголь, он имеет право это сделать только после составления протокола об отстранении от управления автомобилем в присутствии двух свидетелей или под видеозапись.

Если полицейский согласен подождать, пока вы предоставите удостоверение водителя или СТС, он не имеет права требовать паспорт в качестве залога в соответствии с Приказом МВД N80.

Кроме того, сотрудник ДПС не может заставить водителя быть понятым, так как это противоречит законодательству.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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