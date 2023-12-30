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Пять неисправностей двигателя, которые можно выявить с помощью листа бумаги

2:34
Авто

В автосервисах, как правило, состояние двигателя оценивается при помощи компьютерной диагностики. Тем не менее, существует метод самостоятельной проверки работы силового агрегата без применения специальных устройств. На портале njcar.ru представлено руководство о том, как использовать лист белой бумаги для определения состояния двигателя.

Пять неисправностей двигателя, которые можно выявить с помощью листа бумаги
Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

Наилучшее время для проведения диагностики двигателя - это после короткой поездки, достаточно 20 минут, чтобы температура охлаждающей жидкости достигла отметки 80-90 градусов. Затем необходимо приложить лист бумаги к выхлопной трубе и удерживать его там в течение некоторого времени.

Если бумага засасывается в трубу, это может свидетельствовать о наличии противодавления. Эта ситуация возникает, когда отработавшие газы не могут полностью проходить через глушитель из-за ограниченной пропускной способности. Причины могут быть разные, включая прогоревшие клапаны или проблемы с системой рециркуляции выхлопных газов EGR (Exhaust Gas Recirculation), которая направляет часть выхлопных газов обратно во впускной коллектор.

Также возможны неисправности газораспределительного механизма или катализатора.

При нормальной работе двигателя бумага должна мягко колебаться без резких изменений направления. Если лист движется неравномерно, это может быть признаком проблем с зажиганием, и стоит проверить свечи зажигания и катушки.

Через несколько минут следует проверить состояние бумаги. В идеальном случае она должна остаться почти чистой, возможно, с небольшими следами влаги или мелкими частицами сажи. Однако если на бумаге видны коричневые маслянистые следы, это может свидетельствовать о неисправности.

Во время прогрева масло может проникать в выхлопную систему из-за потерь на стенках цилиндров. Даже в исправных моторах с турбонаддувом иногда масло может выбрасываться через выхлопную систему, однако это происходит при нажатии на педаль газа, а не на холостых оборотах.

Светлые маслянистые следы на бумаге могут указывать на наличие антифриза в выхлопных газах, что может быть связано с прогоревшей прокладкой головки блока цилиндров. В таких случаях выхлоп будет напоминать белый пар. Эта неисправность требует немедленного ремонта, поскольку смазка, разбавленная антифризом, теряет свои характеристики.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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