Автоэксперт Лисовская: санкции Южной Кореи не остановят ввоз автомобилей в РФ

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Южная Корея объявила о запрете экспорта в Россию автомобилей с объемом двигателя свыше двух литров, вступающем в силу с начала 2024 года. Эти ограничения затрагивают популярные модели, такие как Hyundai Santa Fe, Palisade, а также мощные варианты Kia Sportage и Sorento. Новые санкции также включают в себя запрет на поставку автомобилей стоимостью более $50 тыс.

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Список под запретом охватывает различные модели, включая Kia Sorento, Hyundai Santa Fe с турбомотором 2.5, а также другие автомобили с объемом двигателя более двух литров. Эти меры стали частью нового пакета санкций против России, введенного Южной Кореей с согласия министерства торговли, промышленности и энергетики.

Эксперты отмечают, что предприниматели, занимающиеся поставками автомобилей из Южной Кореи, утверждают, что уже нашли обходные пути через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и ожидают, что запрет не сильно повлияет на поставки в Россию. В частности, речь идет о доставке через Киргизию и Казахстан, обходящей прямой запрет на экспорт в Россию.

Новые ограничения выходят за рамки санкций против автомобильного сектора, включая более 682 товара, требующих специального разрешения для экспорта в РФ и Белоруссию. Аналитики отмечают, что хотя подобные действия Южной Кореи несут потенциальные трудности для отдельных моделей и поставок, они не существенно повлияют на общую ситуацию на авторынке из-за уже сложившейся рыночной динамики и применяемых обходных маршрутов.