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Адвокат Данилов: выданные за рубежом водительские права станут недействительны

1:08
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Водительские удостоверения, полученные за границей, потеряют свою юридическую силу на территории России, если лицо не обменяет их на российские в течение полугода после получения вида на жительство или гражданства.

Адвокат Данилов: выданные за рубежом водительские права станут недействительны
Фото: Wikipedia by Armenia The World

Об этом сообщил преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов в интервью агентству "Прайм".

Согласно новому закону № 313-ФЗ, действующему с 1 апреля следующего года, будут введены изменения относительно использования иностранных водительских прав. Если у иностранца к указанной дате появятся основания для замены своего водительского удостоверения, то на это у него будет целый год.

Однако, начиная с 1 апреля 2025 года, если такая замена не произойдёт в течение полугода, эти иностранные водительские удостоверения будут считаться недействительными.

Важно отметить, что эти изменения направлены на устранение пробелов в законодательстве, которые позволяли водителям с иностранными документами избегать обязательного медицинского освидетельствования.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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