Водительские удостоверения, полученные за границей, потеряют свою юридическую силу на территории России, если лицо не обменяет их на российские в течение полугода после получения вида на жительство или гражданства.
Об этом сообщил преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов в интервью агентству "Прайм".
Согласно новому закону № 313-ФЗ, действующему с 1 апреля следующего года, будут введены изменения относительно использования иностранных водительских прав. Если у иностранца к указанной дате появятся основания для замены своего водительского удостоверения, то на это у него будет целый год.
Однако, начиная с 1 апреля 2025 года, если такая замена не произойдёт в течение полугода, эти иностранные водительские удостоверения будут считаться недействительными.
Важно отметить, что эти изменения направлены на устранение пробелов в законодательстве, которые позволяли водителям с иностранными документами избегать обязательного медицинского освидетельствования.
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