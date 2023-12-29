После применения специальной жидкости для предотвращения замерзания на стёклах, содержащей поверхностно-активные вещества, ароматизаторы и красители, требуется проветрить салон автомобиля. Испарения могут проникнуть внутрь через систему вентиляции и вызвать сильную аллергическую реакцию.
"Если пары попадают в салон автомобиля, у людей с бронхиальной астмой, атопическим дерматитом и у маленьких детей, у которых в прошлом были аллергические реакции, может возникнуть риск новой аллергической реакции", — пояснила заместитель главного врача клиники "Медси в Красногорске" Валентина Пигарева.
Специалист отметила, что первым симптомом аллергической реакции на данную жидкость является бронхоспазм, проявляющийся одышкой, кашлем и свистящим дыханием. У детей возможен ларингоспазм, при котором они бледнеют и сильно потеют.
Ещё одним проявлением аллергии может быть отёк Квинке, сопровождающийся опуханием мягких тканей и слизистых лиц, шеи и ротовой полости. Все эти состояния являются достаточно опасными.
В случае возникновения подобных симптомов рекомендуется немедленно вывести пострадавшего на свежий воздух и освободить шею и грудную клетку. После этого следует вызвать скорую помощь, предупредила врач.
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