Врач Пигарева: вдыхание паров незамерзайки чревато аллергической реакцией

1:24 Your browser does not support the audio element. Авто

После применения специальной жидкости для предотвращения замерзания на стёклах, содержащей поверхностно-активные вещества, ароматизаторы и красители, требуется проветрить салон автомобиля. Испарения могут проникнуть внутрь через систему вентиляции и вызвать сильную аллергическую реакцию.

Фото: Wikipedia by Hamedog is licensed under CC BY-SA 3.0

"Если пары попадают в салон автомобиля, у людей с бронхиальной астмой, атопическим дерматитом и у маленьких детей, у которых в прошлом были аллергические реакции, может возникнуть риск новой аллергической реакции", — пояснила заместитель главного врача клиники "Медси в Красногорске" Валентина Пигарева.

Специалист отметила, что первым симптомом аллергической реакции на данную жидкость является бронхоспазм, проявляющийся одышкой, кашлем и свистящим дыханием. У детей возможен ларингоспазм, при котором они бледнеют и сильно потеют.

Ещё одним проявлением аллергии может быть отёк Квинке, сопровождающийся опуханием мягких тканей и слизистых лиц, шеи и ротовой полости. Все эти состояния являются достаточно опасными.

В случае возникновения подобных симптомов рекомендуется немедленно вывести пострадавшего на свежий воздух и освободить шею и грудную клетку. После этого следует вызвать скорую помощь, предупредила врач.