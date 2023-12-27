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Эксперты назвали модели автомобилей, которые выйдут на рынок РФ в 2024 году

2:17
Авто

Дилеры отмечают, что в настоящее время спрос на электрокары и гибриды для некоторых моделей превышает предложение. В связи с этим рассматривается возможность расширения официальных поставок, что, в свою очередь, способствует ускорению роста продаж на рынке электромобилей и придает ему более благоприятный облик.

Эксперты назвали модели автомобилей, которые выйдут на рынок РФ в 2024 году
Фото: openverse.org by See-ming Lee (SML) is licensed under CC BY 2.0.

Объём продаж электромобилей и гибридов в России в 2023 году составил около 2 тысяч машин, при общем рынке легковых автомобилей в 1,1 миллиона единиц. Исполнительный директор компании Haval Андрей Акифьев на пресс-конференции Great Wall Motors отметил, что к 2024 году эта цифра может более чем удвоиться.

Эксперт Дмитрий Бабанский из SBS Consulting подчеркивает, что участие официальных участников рынка в сегменте электромобилей приведёт к его упорядочиванию и решению проблем с сервисом. В компании "Автодом" подчеркивают положительное воздействие на рост продаж электромобилей процессов модернизации городской инфраструктуры. Также важным фактором является государственная поддержка, включая льготные ставки транспортного налога и бесплатный проезд по платным трассам.

К 2030 году предполагается, что количество зарядных станций для электромобилей вырастет до 72 тысяч штук, что сделает инфраструктуру менее ограничивающим фактором при выборе автомобиля. Рост количества электромобилей на рынке обусловлен поставками параллельного импорта, и китайские компании могут занять ведущие позиции.

Компания Chery планирует представить свои электромобили на российском рынке в 2024 году, а "Моторинвест" выпускает китайские модели под собственным брендом Evolute, занимая лидирующие позиции по продажам. Согласно данным "Автостата", с января по сентябрь в России было продано 8,75 тысяч новых электромобилей, из которых только в сентябре было реализовано 1,75 тысячи штук.

Новая "Волга" будет такой?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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