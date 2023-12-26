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Автоэксперты назвали снижение спроса причиной роста цен на техосмотр

2:26
Авто

С 2024 года в Санкт-Петербурге произойдут изменения в тарифах на технический осмотр автотранспорта, в основном затрагивающие юридические лица, использующие автомобили в коммерческих целях.

Автоэксперты назвали снижение спроса причиной роста цен на техосмотр
Фото: openverse by inju is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Новые максимальные расценки установлены для различных типов транспорта: мотоцикла (576,51 руб.), легкового автомобиля (1 727,59 руб.), транспорта для перевозки пассажиров (от 3 110,06 до 3 743,43 руб.) и грузового автомобиля (от 1 843,29 до 3 916 руб.).

С начала прошлого года тарифы на техосмотр рассчитываются по новой методике, предложенной ФАС России, с целью повышения эффективности пунктов техосмотра и сохранения доступности услуги для водителей. Цены на 2024 год учтены в соответствии с федеральным законодательством и скорректированы с учетом инфляции за 2022 год, сообщает Общественная Служба Новостей.

Специалисты, в том числе автоэксперты Владимир Сажин и Александр Коваль, считают, что увеличение цен на техосмотр связано с снижением спроса из-за отмены обязанности техосмотра для легковых транспортных средств, не задействованных в коммерческой деятельности. Эксперты утверждают, что основной рост коснется коммерческого и пассажирского транспорта, позволяя станциям техосмотра сохранять свою рентабельность.

Автоэксперты полагают, что компании, предоставляющие услуги технического осмотра, повысят цены, что может вызвать негодование среди автовладельцев. Однако эксперты также отмечают общий тренд роста цен в современной экономике, заключая, что ничего дешевеющего пока что не наблюдается.

Напомним, что физическим лицам требуется проходить техосмотр в случае использования автомобиля для личных нужд, если транспорт старше четырех лет, при регистрации, ре-регистрации и внесении изменений в конструкцию автомобиля.

Ранее сообщалось, что ГИБДД отправляет водителей на техосмотр, несмотря на его отмену.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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