Как за год изменились цены пяти самых популярных в России китайских кроссоверов

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Цены на новые и бывшие в употреблении автомобили постоянно увеличиваются. Некоторые модели поднимаются в цене быстрее, в то время как другие делают это более медленно. Давайте рассмотрим, как в 2023 году изменились цены на самые востребованные новые и подержанные китайские кроссоверы.

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Выступая в середине декабря на итоговой прямой линии, президент РФ Владимир Путин отметил, что с февраля 2022 года цены на автомобили Lada выросли в среднем на 40%.

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов не оспаривал эту цифру. Примерно в то же время эксперты телеграм-канала "Shot Проверка" обнаружили, что цены на автомобили премиальных немецких брендов Audi, BMW и Mercedes увеличились на 25% с начала года.

Журнал 110 KM.RU решил провести анализ изменения цен на популярные в России китайские модели на основе собственной базы данных. Основой для исследования был взят рейтинг продаж, опубликованный аналитическим агентством "Автостат" по итогам 11 месяцев.

Пятерка лидеров выглядит следующим образом: Haval Jolion (48,1 тыс. экз., рост в 3 раза по сравнению с 2022 годом); Chery Tiggo 7 Pro Max (36,0 тыс. экз.); Chery Tiggo 4 Pro (28,8 тыс. экз., рост в 25 раз); Geely Coolray (34,0 тыс. экз., рост в 3 раза); Omoda C5 (32,9 тыс. экз., рост в 213 раз).

Haval Jolion

Самая доступная модель в российской линейке Haval предлагается с бензиновым 1,5-литровым двигателем, который развивает 143 л. с. в переднеприводной версии и 150 л. с. в версии 4x4. Коробка передач — "механика" или 7-ступенчатый "робот". Продажи кроссовера начались в России в мае 2021 года, производство локализовано на автозаводе в Тульской области.

Chery Tiggo 7 Pro Max

Официальные продажи Chery Tiggo 7 Pro Max стартовали в России с 1 января 2023 года. Сейчас покупатели могут выбирать из двух моторов, двух типов трансмиссии и трех уровней оснащения. Кроссовер оснащается 1,5-литровым двигателем мощностью 147 л. с., который работает в паре с вариатором и передним приводом, или 1,6-литровым агрегатом, сопряженным с 7-ступенчатым "роботом" DCT и системой полного привода.

Chery Tiggo 4 Pro

Обновленный Chery Tiggo 4 Pro появился в салонах российских дилеров в сентябре 2022 года. Именно низкой исходной базой объясняется внушительный рост продаж в нынешнем году. С сентября по ноябрь 2022 года дилеры успели реализовать лишь 1,1 тыс. автомобилей, тогда как за 11 месяцев 2023 года они продали уже 28,8 тысячи единиц.

Сейчас кроссовер предлагается с двумя 1,5-литровыми моторами на выбор: "атмосферник" развивает 113 л. с., а версия с наддувом — 147 л. с. Трансмиссия: "механика" или вариатор двух типов, привод — исключительно передний.

Geely Coolray

Компактный кроссовер Geely Coolray предлагается в России с безальтернативной связкой 1,5-литрового турбомотора мощностью 147 л. с., 7-ступенчатого "робота" DCT и переднего привода. Зато покупатели могут выбирать из четырех уровней оснащения. Автомобили для нашей страны собирают на белорусском автозаводе "БелДжи". В октябре 2023 года в салонах российских дилеров официально стартовали продажи рестайлингового Coolray, и цены предсказуемо пошли вверх.

Omoda C5

Кроссовер Omoda C5 появился на российском рынке в ноябре 2022 года. За неполный ноябрь 2022 года дилеры успели продать всего 150 машин. Зато в 2023 году модель пользовалась неплохим спросом. С января по ноябрь было продано почти 33 тысячи машин. Как и родственный Tiggo 7 Pro Max, кроссовер Omoda предлагается с 1,5-литровым двигателем мощностью 147 л. с., вариатором и передним приводом, или 1,6-литровым мотором на 150 л. с., 7-ступенчатым "роботом" DCT и полным приводом.