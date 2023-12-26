В России предсказали Mercedes-Benz и BMW уход в историю из-за развития азиатского автопрома

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В России заявили, что Mercedes-Benz и BMW могут уйти в историю. Такое предсказание дал в интервью изданию "Эксперт" помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин. По его словам, ведущие западные автопроизводители могут перестать существовать в нынешнем виде уже через 10 лет из-за роста китайского автопрома. Как бренды они сохранятся, но "повторят судьбу Volvo, которая была продана в Китай", считает Орешкин.

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Орешкин отметил, что уже сейчас у европейских брендов нет того рынка сбыта и преимущества в технологиях, которые имелись 5-10 лет назад. Поэтому через десятилетие Mercedes-Benz и BMW могут фактически перестать быть европейскими.

"Я не удивлюсь, если через десять лет такие компании, как Mercedes и BMW, уйдут в историю", — сказал помощник президента.

Китайская автомобильная промышленность захватывает и российский рынок, признал Орешкин, добавив, что происходит это и в других странах: КНР уже заняла первое место по экспорту машин в мире. Впервые Китай вырвался вперед, обогнав Японию, в январе-марте, поставив за рубеж больше миллиона автомобилей. Как говорят эксперты, он станет лидером и по итогам года.

Ранее сообщалось о том, что Daihatsu Motor Co. уменьшит объём поставок, а также остановит ведение работ до января — такова информация, которую приводит дочерняя Toyota Motor Corp. Отмечается, что компания собирается сдержать итоги расследования. Оно показало, что большая часть автомобилей не проверялись правильным способом. Речь идёт о проверки на безопасность при столкновении.