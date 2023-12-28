Врач Демин назвал главные признаки усталости водителя

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Профессор, доктор медицинских наук Андрей Демин подчеркнул важность того, чтобы водители отправлялись в долгую поездку только после хорошего отдыха. В противном случае существует риск впадения водителя в состояние сонливости, что часто приводит к авариям.

Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

Он рекомендовал пассажирам следить за состоянием водителя и напомнил об основных признаках усталости за рулем.

"Ключевым фактором является самочувствие водителя, его внимание не должно рассеиваться. Тревожный сигнал — когда водитель начинает терять чувство реальности, особенно ночью, когда все вокруг спят. Пассажиры должны оставаться в бодрствующем состоянии, общаться с водителем и следить за его состоянием", — посоветовал врач.

Демин подчеркнул, что важно как водителю, так и пассажирам контролировать положение рук: если они начинают сползать с руля, то водитель уже на грани выключения. В этом случае необходимо остановиться и получить полноценный отдых. Кофе и энергетические напитки не помогут, добавил врач.

Также явным признаком усталости водителя может быть его поведение за рулем: нервозность, непоседливость и изменение позы в движении, а при остановке, например, на светофоре, расслабление и обмякание — все эти признаки говорят о неотложной необходимости остановки для отдыха.