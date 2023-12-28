Названа скорость, при которой безопасно держать руль одной рукой

Управлять автомобилем одной рукой может только опытный водитель, и даже тогда лишь до определенной скорости, утверждает Антон Трошанов, эксперт в области автомобильной техники.

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По его мнению, предельная безопасная скорость для одноручного управления составляет 40 км/ч. Всем остальным водителям он рекомендует придерживаться уроков автошколы и управлять автомобилем обеими руками.

Трошанов утверждает, что даже опытному водителю будет сложно выполнить сложные маневры на высокой скорости, если удерживать руль одной рукой. По его словам, наличие обеих рук на руле позволяет водителю быстро реагировать на ситуации на дороге, например, при объезде препятствия.

В случае необходимости водитель может быстро повернуть руль в одну сторону и затем вернуть машину на свою полосу движения. Трошанов сравнивает это с "лосиным тестом", когда необходимо избежать столкновения с животным и вернуться на дорогу.

Управление автомобилем одной рукой снижает возможности водителя, делая сложные маневры на высокой скорости практически невозможными.