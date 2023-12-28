Эксперт дал пять советов, как поднять цену автомобиля для продажи

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Как приготовить автомобиль к продаже и получить максимальную выгоду от сделки?

Фото: openverse.org by jessicafm is licensed under CC BY 2.0.

На первый взгляд, подготовка к продаже не представляет особых трудностей, однако удобно иметь все необходимые шаги в одном списке.

Специалисты ГК "Автодом" разработали небольшую инструкцию для читателей "За рулем", чтобы избежать упущений.

Детейлинг : Применение комплекса мер по уходу вернет вашему автомобилю привлекательный вид. Это включает в себя мойку, химчистку салона, нанесение защитных покрытий и полировку кузова.

: Применение комплекса мер по уходу вернет вашему автомобилю привлекательный вид. Это включает в себя мойку, химчистку салона, нанесение защитных покрытий и полировку кузова. Техническое состояние : Оцените состояние крепления узлов и механизмов, проведите диагностику работоспособности всех систем.

: Оцените состояние крепления узлов и механизмов, проведите диагностику работоспособности всех систем. Ремонт : Подсчитайте возможные расходы. Иногда бывает выгоднее продать автомобиль в текущем состоянии, даже если он требует ремонта.

: Подсчитайте возможные расходы. Иногда бывает выгоднее продать автомобиль в текущем состоянии, даже если он требует ремонта. Документы : Удостоверьтесь, что СТС, ПТС и ОСАГО готовы заранее. Если в ПТС не хватает места для новых записей, обновите его.

: Удостоверьтесь, что СТС, ПТС и ОСАГО готовы заранее. Если в ПТС не хватает места для новых записей, обновите его. Трейд-ин: Если у вас нет времени заниматься самостоятельной подготовкой и показами автомобиля потенциальным покупателям, рассмотрите вариант с трейд-ин, предложенный специалистами.

Следуя этим шагам, вы сможете продать автомобиль с максимальной выгодой и минимальными хлопотами.