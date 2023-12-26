Водителям рассказали лайфхак для экономии топлива

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В зимний период, особенно при холодной погоде и наличии снега, автомобиль потребляет больше топлива из-за необходимости прогрева двигателя и работы отопителя. Однако существует простая "утренняя" процедура, которая может помочь немного снизить расход топлива.

Фото: openverse by Franco Folini is licensed under CC BY-SA 2.0

Большинство автомобилей проводят ночь на открытой стоянке, и утром на их крыше может образоваться снежная "шапка". Часто водители очищают снег только с переднего стекла, не обращая внимания на крышу. Такой подход неверен, так как очистка крыши не только уменьшит вес и улучшит аэродинамику, но также положительно повлияет на расход топлива. Поэтому важно очищать крышу от снега, не только с целью экономии топлива, но и для обеспечения безопасности, так как снег, сброшенный во время движения, может стать источником непредвиденных ситуаций.

Также стоит уделить внимание состоянию багажника, избегая лишних предметов и тяжелого оборудования, включая стройматериалы. Чем меньше лишних вещей в багажнике, тем ниже нагрузка на автомобиль, что также способствует экономии топлива. Регулярно проверяйте давление в шинах и используйте качественное топливо и моторное масло с низкой вязкостью.