В ГИБДД рассказали, что Россию захлестнули пешеходные автоподставы на зебрах

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В крупных городах России резко увеличивается количество случаев мошенничества, связанного с пешеходными переходами. Злоумышленники предпринимают попытки попасть под колеса автомобилей, а затем требуют деньги от водителей, угрожая судебным разбирательством и лишением водительских прав.

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Мошенники представляются пострадавшими пешеходами и требуют компенсацию за моментально симулированные травмы. Они часто предлагают откупиться на месте.

ГИБДД рекомендует водителям вызывать наряд ДПС, не покидать место ДТП и оставаться спокойными, даже если кажется, что ничего серьезного не произошло. Уход с места происшествия может привести к лишению водительских прав. При подходе мошенников вызов полиции и ожидание ее прибытия важны для предотвращения мошенничества.