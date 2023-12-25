В крупных городах России резко увеличивается количество случаев мошенничества, связанного с пешеходными переходами. Злоумышленники предпринимают попытки попасть под колеса автомобилей, а затем требуют деньги от водителей, угрожая судебным разбирательством и лишением водительских прав.
Мошенники представляются пострадавшими пешеходами и требуют компенсацию за моментально симулированные травмы. Они часто предлагают откупиться на месте.
ГИБДД рекомендует водителям вызывать наряд ДПС, не покидать место ДТП и оставаться спокойными, даже если кажется, что ничего серьезного не произошло. Уход с места происшествия может привести к лишению водительских прав. При подходе мошенников вызов полиции и ожидание ее прибытия важны для предотвращения мошенничества.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.