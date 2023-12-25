В Fit Service посоветовали автовладельцам экономить на ресурсах своих автомомбилей

1:40 Your browser does not support the audio element. Авто

В прошлом году водители из России ожидали стабилизацию рынка. Ремонт собственных автомобилей был отложен, кроме того, в этом году фиксировался отложенный спрос на рынке авто. Как сообщает в эксклюзиве "RG" со ссылкой на Fit Service, количество машинозаездов в этом году выросло. Эксперты "RG" приводят статистику о том, что в России средний ежедневный пробег снизился на 3% относительно 2019 года.

Фото: https://t.me/rusvesnasu/21044

Также в издании говорится, что поменялась сама структура формирования среднего чека и количество услуг на каждый заказ-наряд.

Так, в этом году автовладельцы стали собирать иные корзин автозапчастей. Больше всего запчастей собирается в категории "мидл", в этом году повысилась доля запчастей в категории "эконом".

Причина изменений — на авторынок в РФ вышли новые производственные силы, но известные и дорогие бренды ушли с рынка. Крупные закупщики нарастили объем автозапчастей в своих корзинах.

В Fit Service рекомендовали автовладельцам экономить на топливе, а также на ресурсах автомобилей.

В "RG" пишут, что в настоящее время на рынке автозапчастей большой выбор брендов.

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